Njarðvík vann spennuleik – stórsigur Grindavíkur

Njarðvík vann sterkan útisigur á Val, 80:77, í 2. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Hlíðarenda í kvöld. Njarðvík er með tvo sigra eftir tvo leiki og Valur einn sigur og eitt tap.
Leikurinn var jafn og spennandi allan tímann og var staðan í hálfleik 44:40, Val í vil. Eftir spennandi lokamínútur hafði Njarðvík hins vegar að lokum betur.
Brittany Dinkins skoraði 30 stig fyrir Njarðvík og Danielle Rodríguez bætti við 22 stigum og 14 fráköstum. Reshawna Stone skoraði 34 fyrir Val og Ásta Júlía Grímsdóttir gerði 14 stig og tók níu fráköst.
Í Grindavík voru Grindvíkingar með yfirburði gegn nýliðum Ármanns og urðu lokatölur 86:59. Grindavík er með tvo sigra og Ármann tvö töp.
Abby Beeman skoraði 22 stig, tók níu fráköst og gaf níu stoðsendingar fyrir Grindavík. Ellen Nyström og Isabella Ósk Sigurðardóttir skoruðu 15 hvor. Jónína Þórdís Karlsdóttir skoraði 20 stig fyrir Ármann og Khiana Johnson 14.