Íslendingur semur við Bayern München

Körfuknattleiksmaðurinn Ágúst Goði Kjartansson er farinn frá Haukum og genginn í raðir þýska stórliðsins Bayern München.
Ágúst Goði, sem er 21 árs gamall, mun leika með B-liði Bayern München en liðið er í þriðju efstu deild Þýskalands.
Ágúst Goði, sem er uppalinn hjá Haukum, var fyrirliði U20 ára landsliðs Íslands á Norðurlanda- og Evrópumótinu í fyrra en hann hefur áður leikið í Þýskalandi.
Fyrst lék hann með Paderborn í B-deildinni frá 2021 til 2023 og síðan með Black Forest Panthers í C-deildinni, sömu deild og hann mun leika í núna.