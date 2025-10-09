Íþróttir | Körfubolti | mbl | 9.10.2025 | 15:32

Íslendingur semur við Bayern München

Ágúst Goði Kjartansson í leik með U20 íslenska karlalandsliðinu.
Körfuknattleiksmaðurinn Ágúst Goði Kjartansson er farinn frá Haukum og genginn í raðir þýska stórliðsins Bayern München. 

Ágúst Goði, sem er 21 árs gamall, mun leika með B-liði Bayern München en liðið er í þriðju efstu deild Þýskalands. 

Ágúst Goði, sem er uppalinn hjá Haukum, var fyrirliði U20 ára landsliðs Íslands á Norðurlanda- og Evrópumótinu í fyrra en hann hefur áður leikið í Þýskalandi. 

Fyrst lék hann með Paderborn í B-deildinni frá 2021 til 2023 og síðan með Black Forest Panthers í C-deildinni, sömu deild og hann mun leika í núna. 

