Íþróttir | Körfubolti | mbl | 9.10.2025 | 11:36

Ísraelskur Rússi til Keflavíkur

Egor Koulechov.
Egor Koulechov. Ljósmynd/Proballers

Keflavík hefur samið við ísraelska körfuboltamanninn Egor Koulechov og mun hann leika með karlaliðinu á tímabilinu. Koulechov er fæddur í Rússlandi en lék fyrir yngri landslið Ísraels.

Frá þessu er greint í hlaðvarpsþættinum Run and Gun.

Hann er þrítugur bakvörður og framherji sem er 196 sentimetrar á hæð og kemur til Keflavíkru Hapoel Jerúsalem í Ísrael.

Koulechov hefur stærstan hluta ferilsins leikið í Ísrael en einnig í Rússlandi auk þess að hafa leikið um fimm ára skeið í bandaríska háskólaboltanum með þremur mismunandi liðum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sögulegur dagur sem gefi von um frið Ísraelar fagna: „Þeir eru að snúa aftur“ Noregur og Svíþjóð bestu fyrirmyndirnar 408 börn á biðlista í borginni
Fleira áhugavert
Ísrael og Hamas ná saman um friðarsamkomulag Laxness hverfur úr skólum landsins Falskur sigur ef aukin áhætta er notuð gegn verðbólgu Óveðurský yfir íslenskri ferðaþjónustu