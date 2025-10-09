Íþróttir | Körfubolti | mbl | 9.10.2025 | 21:08 | Uppfært 21:52

KR og Tindastóll á flugi – Þór í vandræðum

Jökull Þorkelsson

Álftanes, Grindavík, KR og Tindastóll eru öll með fullt hús stiga eftir tvær umferðir í úrvalsdeild karla í körfubolta en fjórir leikir fóru fram í kvöld. 

Tindastóll vann Keflavík á Sauðárkróki, 101:81. Keflvíkingar byrjuðu leikinn mun betur og voru komnir í ellefu stiga forystu eftir nokkrar mínútur, 15:4. 

Tindastóll náði hins vegar frumkvæðinu þegar leið á annan leikhluta og eftir það var aldrei spurning hver sigurvegarinn yrði. 

Ivan Gavrilovic átti frábæran leik fyrir Tindastól en hann skoraði 27 stig, tók sjö fráköst og gaf tvær stoðsendingar. Hjá Keflavík skoraði Darryl Morsell 15 stig, tók 10 fráköst og gaf þrjár stoðsendingar. 

Darryl Morsell úr Keflavík með boltann. Dedrick Basile úr Tindastóli verst. Ljósmynd/Jóhann Helgi

KR-ingar sannfærandi í Laugardalnum

KR vann sannfærandi sigur á Ármanni, 115:89, í Laugardalnum. 

KR-liðið var mun betra allan leikinn og komst meðal annars 28 stigum yfir. Ármenningar höfðu fá svör við sóknarleik KR-inga og virðast ætla að vera í smá veseni.

Linards Jaunzems skoraði 20 stig, tók 10 fráköst og gaf sex stoðsendingar í liði KR. Hjá Ármanni skoraði Bragi Guðmundsson 21 stig, tók þrjú fráköst og gaf átta stoðsendingar.

Grindvíkingar ólseigir á heimavelli

Grindavík vann ÍA, 116:99, í Grindavík. Þetta er annar sigur Grindvíkinga á heimavelli og hefur liðið farið yfir 100 stig í báðum leikjum. 

Staðan var jöfn eftir fyrsta leikhluta, 28:28, en Grindavík setti tóninn snemma í öðrum og leit ekki til baka. 

Khalil Shabazz átti vægast sagt stórleik fyrir Grindavík en hann skoraði 40 stig, tók tvö fráköst og gaf sjö stoðsendingar. Gojko Zudzum skoraði 27 stig, tók 14 fráköst og gaf tvær stoðsendingar í liði ÍA. 

Þór í brasi

Álftanes vann þá Þór Þorlákshöfn, 89:70, í Þorlákshöfn. 

Álftnesingar voru betri allan leikinn og náðu strax sex stiga forskoti eftir fyrsta leikhluta, 22:16.

Álftnesingar unnu síðan næstu tvo leikhluta og var munurinn orðinn of mikill þegar Þórsarar náðu smá áhlaupi undir lokin. 

David Okeke átti magnaðan leik fyrir Álftanes en hann skoraði 21 stig, tók 19 fráköst og gaf fimm stoðsendingar. Hjá Þór skoraði Jacoby Ross 21 stig, tók sex fráköst og gaf tíu stoðsendingar. 

