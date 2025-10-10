Íþróttir | Körfubolti | mbl | 10.10.2025 | 11:23

Hilmar öflugur í Litháen

Hilmar Smári Henningsson lék vel með íslenska landsliðinu á EM.
Hilmar Smári Henningsson lék vel með íslenska landsliðinu á EM. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Hilmar Smári Henningsson, landsliðsmaður í körfuknattleik, heldur áfram að gera það gott með liði sínu Jonava í Litháen. Í gær lék hann vel í 88:80-sigri á Siauliai í litháíska konungsbikarnum.

Hilmar Smári var með 12 stig, eitt frákast og þrjár stoðsendingar á 22 mínútum í sigrinum í gær. Var hann skammt á eftir stigahæstu mönnum.

Hafnfirðingurinn hefur spilað vel með Jonava frá því Hilmar Smári gekk til liðs við félagið í síðasta mánuði og reglulega verið á meðal stigahæstu manna þó liðið bíði enn eftir sínum fyrsta sigri í úrvalsdeildinni í Litháen að loknum fjórum umferðum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ræddu áframhaldandi friðarumleitanir í smáatriðum 12 ára með áfallastreitu eftir erfiða skólagöngu Gatan þrengd eftir banaslys Isavia kom í veg fyrir stofnun WOW 2
Fleira áhugavert
Eru að tala um allt önnur göng Hefði verið hægt að stöðva stríðið fyrr Vilja geta refsað kaupendum IPTV 12 ára með áfallastreitu eftir erfiða skólagöngu