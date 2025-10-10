Íþróttir | Körfubolti | mbl | 10.10.2025 | 10:20 | Uppfært 10:47

Ráðinn aðstoðarþjálfari Danmerkur

Lárus Jónsson er nýr aðstoðarþjálfari karlalandsliðs Danmerkur.
Lárus Jónsson hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari danska karlalandsliðsins í körfuknattleik.

Lárus, sem er 46 ára gamall, er þjálfari karlaliðs Þórs frá Þorlákshöfn og mun áfram sinna því starfi. Undir hans stjórn varð Þór Íslandsmeistari í fyrsta sinn vorið 2021.

Tekur Lárus við starfi aðstoðarþjálfara hjá Danmörku af Michael Brees.

Hann er reynslumikill þjálfari sem hefur verið í þjálfarateymi íslenska karlalandsliðsins, hefur þjálfað fjölda yngri landsliða Íslands og þjálfað karlalið Þórs á Akureyri, Breiðabliks og Hamars ásamt kvennaliði Hamars.

