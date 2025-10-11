Íþróttir | Körfubolti | mbl | 11.10.2025 | 21:13

Dramatískur sigur ÍR í framlengingu

mbl.is/Eyþór Árnason
Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

ÍR vann Njarðvík á útivelli, 102:100, eftir framlengdan leik í 2. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld.

Njarðvík tók á móti ÍR í 2. umferð Íslandsmóts karla í körfubolta í kvöld og lauk leiknum með sigri ÍR 102:100. Leikið var í Icemar-höllinni í Innri-Njarðvík. Eftir leikinn eru Njarðvíkingar enn án stiga í deildinni og ÍR-ingar eru með 2 stig.

Það var mikið jafnræði með liðunum í fyrsta leikhluta. ÍR-ingar skoruðu fyrstu 5 stig leiksins en þá komu 8 stig í röð frá Njarðvík. Eftir það skiptust liðin á að vera yfir í leikhlutanum sem lauk með sama stigamun og hann byrjaði, sem sagt allt jafnt. Staðan 20:20.

Njarðvíkingar byrjuðu annan leikhluta vægast sagt skelfilega sem gerði ÍR-ingum kleift að byggja upp 14 stiga forskot í honum. Loksins þegar Njarðvíkingar ákváðu að byrja leikhlutann tókst þeim að saxa á forskot ÍR-inga og jafna leikinn með þriggja stiga körfu frá Veigari Páli Alexanderssyni í stöðunni 42:42.

ÍR-ingar héldu áfram að leiða út leikhlutann og tókst þeim að komast yfir þegar um 14 sekúndur voru eftir af fyrri hálfleik í stöðunni 46:44. Veigar Páll reyndi þriggja stiga skot á lokasekúndunni en niður vildi boltinn ekki og fóru ÍR-ingar með 2 stiga forskot inn hálfleikinn.

Veigar Páll Alexandersson skoraði 15 stig og tók 4 fráköst og gaf 3 stoðsendingar í fyrri hálfleik fyrir Njarðvíkinga.

Jacob Falko skoraði 11 stig fyrir ÍR í fyrri hálfleik og tók Hákon Örn Hjálmarsson 3 fráköst. Dimitrios Klonaras gaf 4 stoðsendingar.

Njarðvíkingar jöfnuðu leikinn strax í upphafi þriðja leikhluta í stöðunni 46:46 og síðan aftur í 52:52. Eftir það náðu ÍR-ingar að setja mikið af þriggja stiga körfum á meðan Njarðvíkingar voru ekki að hitta vel fyrir utan.

Náðu ÍR-ingar því að halda 4 stiga forskoti sem fór reglulega ofar en mestur var munurinn þegar þriðja leikhluta lauk en þá var staðan 74:67 fyrir ÍR.

Fjórði leikhluti var svakalegur. Njarðvíkingar eltu nánast allan leikhlutann en náðu að jafna leikinn í stöðunni 88:88 þegar rúmlega 2 mínútur voru eftir af leiknum.

Njarðvík náði síðan forskoti í stöðunni 90:88 en ÍR-ingar jöfnuðu leikinn og komust yfir 92:91 þegar 23,7 sekúndur voru eftir. Veigar Páll fór þá á vítalínuna og jafnaði leikinn í 92:92. Var það niðurstaða leiksins eftir fjóra leikhluta og þurfti að framlengja.

Framlengingin var vægast sagt dramatísk. Njarðvíkingar mættu dýrvitlausir inn í framlenginguna og náðu 8 stiga forskoti í stöðunni 100:92 fyrir Njarðvík. Þann mun saxaði ÍR niður og komst yfir þegar 23,7 sekúndur voru eftir af framlengingunni í stöðunni 101:100 fyrir ÍR.

Njarðvíkingar klikkuðu á sókn sinni og brutu strax. Náðu ÍR-ingar að skora úr öðru vítaskoti sínu. Njarðvíkingar reyndu að lokum 3 stiga skot en ofan í vildi boltinn ekki og ÍR vann 2 stiga sigur.

Veigar Páll Alexandersson skoraði 30 stig og gaf 6 stoðsendingar. Mario Matasovic tók 11 fráköst fyrir Njarðvíkinga.

Jacob Falko skoraði 29 stig fyrir ÍR. Zarko Jukic gaf 6 stoðsendingar. Dimitrios Klonaras tók 7 fráköst.

