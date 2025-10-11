Njarðvík - ÍR kl. 19, bein lýsing

Njarðvík tekur á móti ÍR í 2. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í Njarðvík klukkan 19.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Bæði liðin töpuðu í fyrstu umferðinni, Njarðvík gegn Grindavík á útivelli og ÍR gegn Keflavík á útivelli.
|FH
|3:2
|Víkingur R.
|FH vinnur mikilvægan sigur og er núna bara einu stigi frá öruggu Evrópusæti.Leik lokið
|Stjarnan
|0:1
|Þróttur R.
|0:1 - Leik lokið í Garðabæ. Þróttarar nýttu færin en Stjarnan ekki og uppskáru því sigur. Viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið