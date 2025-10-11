Stjarnan tekur á móti Val í 2. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í Garðabænum klukkan 19.30.
Bæði lið töpuðu leikjum sínum í fyrstu umferð.
Mbl.is er í Garðabæ og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|FH
|3:2
|Víkingur R.
|FH vinnur mikilvægan sigur og er núna bara einu stigi frá öruggu Evrópusæti.Leik lokið
|Stjarnan
|0:1
|Þróttur R.
|0:1 - Leik lokið í Garðabæ. Þróttarar nýttu færin en Stjarnan ekki og uppskáru því sigur. Viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Tindastóll
|5:2
|FHL
|Tindastóll vinnur FHL 5:2 í síðasta leik beggja liða á tímabilinu og í síðasta leik Halldórs Jóns sem þjálfara Sauðkrækinga.Leik lokið