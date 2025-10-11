Stjarnan vann Val eftir mikla spennu

Íslandsmeistarar Stjörnunnar unnu sinn fyrsta sigur á tímabilinu í úrvalsdeild karla í körfubolta er liðið sigraði Val, 94:91, á heimavelli sínum í annarri umferðinni í kvöld. Valur er enn án stiga.
Valsmenn byrjuðu af miklum krafti og komust snemma tíu stigum yfir. Þegar leikhlutinn var allur var staðan 34:26. Valur byrjaði annan leikhluta á að komast tíu stigum yfir aftur, 36:26, en eftir það var komið að Stjörnunni.
Heimamenn minnkuðu muninn örugglega og var staðan jöfn, 39:39, þegar annar leikhluti var tæplega hálfnaður. Stjarnan hélt áfram að vera betri aðilinn og voru Stjörnumenn sjö stigum yfir í hálfleik, 53:46, eftir 27:12-sigur í öðrum leikhluta.
Liðin skiptust á að skora nær allan þriðja leikhluta og var staðan fyrir fjórða og síðasta leikhlutann 75:66 og Stjörnumenn í fínum málum. Valur byrjaði hins vegar betur í fjórða leikhluta og minnkaði muninn í fjögur stig, 77:73, þegar rúmar sjö mínútur voru eftir.
Valsmenn héldu áfram og jöfnuðu í 77:77 þegar sex mínútur voru eftir. Þá tók við góður kafli hjá Stjörnunni og munaði fimm stigum þegar fjórar og hálf mínúta voru eftir, 86:81. Kári Jónsson svaraði með tveimur þristum og var Valur með 87:86 forskot þegar þrjár mínútur voru eftir.
Stjörnumenn voru sterkari á lokakaflanum og unnu að lokum nauman sigur í skemmtilegum leik.
Luka Gasic skoraði 25 stig fyrir Stjörnuna og Pablo Bertone 19. Kári Jónsson gerði 20 stig fyrir Val og Lazar Nikolic 19.
|FH
|3:2
|Víkingur R.
|FH vinnur mikilvægan sigur og er núna bara einu stigi frá öruggu Evrópusæti.Leik lokið
|Stjarnan
|0:1
|Þróttur R.
|0:1 - Leik lokið í Garðabæ. Þróttarar nýttu færin en Stjarnan ekki og uppskáru því sigur. Viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Tindastóll
|5:2
|FHL
|Tindastóll vinnur FHL 5:2 í síðasta leik beggja liða á tímabilinu og í síðasta leik Halldórs Jóns sem þjálfara Sauðkrækinga.Leik lokið