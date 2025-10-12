Íþróttir | Körfubolti | mbl | 12.10.2025 | 18:17

Tryggvi sterkur í Íslendingaleiknum

Tryggvi Snær Hlinason skorar í leik með Bilbao.
Tryggvi Snær Hlinason skorar í leik með Bilbao. Ljósmynd/FIBA

Tryggvi Snær Hlinason fyrirliði Bilbao lét vel til sín taka í dag þegar lið hans vann Íslendingaleik spænsku ACB-deildarinnar í körfuknattleik gegn San Pablo Burgos á heimavelli, 95:85.

Tryggvi var frákastahæstur allra í leiknum með 8 fráköst og skoraði auk þess sex stig fyrir Bilbao en hann lék í 20 mínútur. 

Jón Axel Guðmundsson leikmaður San Pablo Burgos og félagi Tryggva í íslenska landsliðinu missti af leiknum vegna meiðsla en hann varð fyrir meiðslum á öxl í leik liðsins í fyrstu umferð deildarinnar.

Bilbao náði með þessu í sín fyrstu stig á tímabilinu eftir að hafa tapað fyrir Unicaja Málaga í fyrstu umferðinni en nýliðar San Pablo máttu sætta sig við sitt fyrsta tap eftir sannfærandi sigur á Girona í fyrstu umferð.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tugir smáskjálfta: Bið eftir gosi styttist Sonurinn allt annað barn: „Brosið er orðið einlægt“ Ver hundruð milljóna króna framlög ríkisins Alls kyns ósannindi sögð um húsið
Fleira áhugavert
Bergþór hættir við framboð til varaformanns Sonurinn allt annað barn: „Brosið er orðið einlægt“ „Óska þeim Snorra og Ingibjörgu alls góðs“ Hefja skráningu fingrafara ferðamanna