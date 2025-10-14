Grindavík gerði frábæra ferð í Ólafssal að Ásvöllum í Hafnarfirði og vann þar Íslandsmeistara Hauka, 85:68, í þriðju umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld.
Grindavík fór með sigrinum á toppinn þar sem liðið er með fullt hús stiga, sex, eftir þrjá leiki.
Grindvíkingar byrjuðu betur og voru með sex stiga forystu, 25:19, að loknum fyrsta leikhluta.
Í öðrum leikhluta tóku Haukar vel við sér og sneru taflinu við í 30:29 þegar hann var tæplega hálfnaður. Eftir að Haukar komust í 34:32 náði Grindavík aftur vopnum sínum og var sex stigum yfir, 44:38, að loknum fyrri hálfleik.
Gestirnir fóru vel af stað í þriðja leikhluta og komust 11 stigum yfir, 51:40. Haukar svöruðu með alvöru áhlaupi og minnkuðu muninn niður í aðeins eitt stig, 51:50. Grindvíkingar náðu aftur stjórn á leiknum og voru sjö stigum yfir, 63:56, að leikhlutanum loknum.
Í fjórða og síðasta leikhluta hertu Grindvíkingar enn tökin og var munurinn orðinn 14 stig, 74:60, þegar hann var rúmlega hálfnaður.
Fór svo að lokum að Grindavík vann glæsilegan 17 stiga sigur.
Ellen Nyström var stigahæst hjá Grindavík með 19 stig og Isabella Ósk Sigurðardóttir var með 17 stig.
Krystal-Jade Freeman skoraði 22 stig fyrir Hauka og tók sex fráköst. Amandine Toi bætti við 15 stigum.
Keflavík heimsótti nýliða Ármanns í Laugardalshöllina og vann öruggan sigur, 101:79.
Keflavík fór með sigrinum upp í fjórða sæti og hefur unnið tvo af fyrstu þremur leikjum sínum. Ármann er á botninum án stiga.
Þrátt fyrir niðurstöðuna var það Ármann sem fór betur af stað í leiknum en staðan að loknum fyrsta leikhluta var 18:25, Ármanni í vil.
Keflavík sneri hins vegar taflinu við svo um munaði í öðrum leikhluta og var tíu stigum yfir, 49:39, að loknum fyrri hálfleik.
Í síðari hálfleik héldu gestirnir góðum dampi og unnu að lokum þægilegan 22 stiga sigur.
Sara Rún Hinriksdóttir átti stórleik fyrir Keflavík en hún skoraði 27 stig. Anna Ingunn Svansdóttir var með 18 stig og fimm fráköst, Agnes María Svansdóttir skoraði 17 stig og Bríet Sif Hinriksdóttir var með 16 stig.
Sara Rún og Bríet Sif eru tvíburasystur og Anna Ingunn og Agnes María eru systur.
Khiana Johnson var stigahæst hjá Ármanni með 17 stig. Jónína Þórdís Karlsdóttir bætti við 16 stigum, átta fráköstum og sex stoðsendingum. Nabaweeyah McGill var með 15 stig og sjö fráköst og Sylvía Rún Hálfdánardóttir skoraði 14 stig og tók 13 fráköst.