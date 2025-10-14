Klúður hjá KKÍ – þetta á ekki að vera hægt

Hversu langt ertu til í að ganga til að sigra? Er það þess virði að beygja reglurnar aðeins og taka ákvarðanir sem mörgum gætu þótt dansa á línunni hvað varðar siðferði?
Stjarnan vann Val, 94:91, í úrvalsdeild karla í körfubolta á laugardaginn. Pablo Bertone átti stóran þátt í sigri Stjörnunnar en hann var mikilvægur á lokakaflanum, þrátt fyrir að hann ætti að flestra mati að vera í leikbanni.
Eins og Morgunblaðið fjallaði um í gær var Bertone úrskurðaður í fimm leikja bann í lokaleik sínum með Val árið 2023. Ef allt væri eðlilegt hefði hann afplánað bannið með Stjörnunni og misst af fyrstu leikjum tímabilsins.
