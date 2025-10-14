Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 14.10.2025 | 11:01

Klúður hjá KKÍ – þetta á ekki að vera hægt

Ægir Þór Steinarsson og Kári Jónsson eigast við í leiknum …
Ægir Þór Steinarsson og Kári Jónsson eigast við í leiknum í Stjörnuheimiliinu. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Hversu langt ertu til í að ganga til að sigra? Er það þess virði að beygja reglurnar aðeins og taka ákvarðanir sem mörgum gætu þótt dansa á línunni hvað varðar siðferði? 

Stjarnan vann Val, 94:91, í úrvalsdeild karla í körfubolta á laugardaginn. Pablo Bertone átti stóran þátt í sigri Stjörnunnar en hann var mikilvægur á lokakaflanum, þrátt fyrir að hann ætti að flestra mati að vera í leikbanni.

Eins og Morgunblaðið fjallaði um í gær var Bertone úrskurðaður í fimm leikja bann í lokaleik sínum með Val árið 2023. Ef allt væri eðlilegt hefði hann afplánað bannið með Stjörnunni og misst af fyrstu leikjum tímabilsins.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Flugumferðarstjórar boða vinnustöðvun á sunnudag Frækið jafntefli Íslands gegn Frakklandi Deildi heimili með Ratcliffe án þess að fá rönd við reist Yfirklór að þrengja gatnamótin
Fleira áhugavert
Vesturbæjarlaug lokað enn og aftur Finna ekki enn þá orsökina í Vesturbæjarlaug Þurftu að flytja vegna myglu Eldur í bílakjallara í nýbyggingu í Gufunesi