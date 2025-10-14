Nýliðarnir í fjórða sætið

Eve Braslis átti stórleik fyrir nýliða KR þegar liðið hafði betur gegn Stjörnunni í 3. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í Ásgarði í Garðabæ í kvöld.
Leiknum lauk með öruggum sigri KR, 77:60, en Braslis gerði sér lítið fyrir og skoraði 21 stig, tók tíu fráköst og gaf tvær stoðsendingar í leiknum.
KR fer með sigrinum upp í fjórða sæti deildarinnar og er með 4 stig en Stjarnan er í níunda og næst neðsta sætinu án stiga.
KR-ingar byrjuðu leikinn af krafti og leiddu 26:18 að fyrsta leikhluta loknum. Vesturbæingar juku forskot sitt enn frekar í öðrum leikhluta og var staðan 44:34, KR í vil, í hálfleik.
Jafnræði var með liðunum í þriðja leikhluta en KR-ingar voru sterkari aðilinn í fjórða leikhluta og fögnuðu þægilegum sigri í leikslok.
Molly Kaiser skoraði 14 stig fyrir KR, tók tvö fráköst og gaf tvær stoðsendingar en Eva Wium Elíasdóttir var stigahæst hjá Stjörnunni með 27 stig og átta fráköst.