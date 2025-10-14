Íþróttir | Körfubolti | mbl | 14.10.2025 | 21:16

Stórleikur Guinn dugði ekki til

Valur vann góðan sigur í Hveragerði.
Valur vann góðan sigur í Hveragerði. mbl.is/Birta Margrét

Jadakiss Guinn átti stórbrotinn leik fyrir Hamar/Þór þegar liðið tapaði 83:88 fyrir Val í þriðju umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Hveragerði í kvöld.

Guinn gerði sér lítið fyrir og skoraði 37 stig, tæplega helming stiga heimakvenna, og tók auk þess 13 fráköst.

Stigahæst hjá Val var Þóranna Kika Hodge-Carr með 21 stig og níu fráköst. Alyssa Cerino bætti við 18 stigum og átta fráköstum.

Valur hefur unnið tvo af fyrstu þremur leikjum sínum en Hamar/Þór er enn án stiga.

Valur var með yfirhöndina í fyrri hálfleik og leiddi með tíu stigum, 47:37.

Hamar/Þór neitaði að gefast upp og reyndi að hafa hendur í hári Valskvenna. Litlu munaði að það tækist en Valur fór að lokum með fimm stiga stigur af hólmi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Innhólfin fylltust af öskrandi nemendum „Höfðum ekki geð í okkur að taka við framlaginu“ Kemur böndum á vaxtahækkanir í framtíðinni Ógildir alla þætti lánaskilmálans nema einn
Fleira áhugavert
Eins og það sé verið að búa til fréttir Segir dóminn fullnaðarsigur fyrir lánþega „Höfðum ekki geð í okkur að taka við framlaginu“ Flugumferðarstjórar boða hrinu verkfallsaðgerða