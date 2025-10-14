Stórleikur Guinn dugði ekki til

Jadakiss Guinn átti stórbrotinn leik fyrir Hamar/Þór þegar liðið tapaði 83:88 fyrir Val í þriðju umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Hveragerði í kvöld.
Guinn gerði sér lítið fyrir og skoraði 37 stig, tæplega helming stiga heimakvenna, og tók auk þess 13 fráköst.
Stigahæst hjá Val var Þóranna Kika Hodge-Carr með 21 stig og níu fráköst. Alyssa Cerino bætti við 18 stigum og átta fráköstum.
Valur hefur unnið tvo af fyrstu þremur leikjum sínum en Hamar/Þór er enn án stiga.
Valur var með yfirhöndina í fyrri hálfleik og leiddi með tíu stigum, 47:37.
Hamar/Þór neitaði að gefast upp og reyndi að hafa hendur í hári Valskvenna. Litlu munaði að það tækist en Valur fór að lokum með fimm stiga stigur af hólmi.