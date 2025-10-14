Íþróttir | Körfubolti | mbl | 14.10.2025 | 20:16

Tindastóll - Gimle, staðan er 74:45

Sigtryggur Arnar Björnsson og félagar í Tindastóli mæta Gimle frá …
Sigtryggur Arnar Björnsson og félagar í Tindastóli mæta Gimle frá Noregi. Ljósmynd/Jóhann Helgi Sigmarsson
Tindastóll mætir norska liðinu Gimle í 2. umferð ENBL-deildarinnar í körfubolta klukkan 19.15 í Síkinu á Sauðárkróki.

Tindastóll er með tvö stig eftir sigur á Slovan Bratislava á útivelli í fyrsta leik. Gimle tapaði fyrir Pristínu frá Kósovó á útivelli í fyrsta leik.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Leiklýsing

Tindastóll 74:45 Gimle opna loka
99. mín. skorar
mbl.is
