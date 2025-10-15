Bretar í bann og leikur við Ísland í óvissu

Alþjóðakörfuknattleikssambandið, FIBA, hefur sett breska karlalandsliðið í körfubolta í bann frá alþjóðlegum keppnum.
Ástæðan er sú að körfuknattleikssamband Bretlands samþykkti að stofna nýja deild undir handleiðslu bandaríska auðmannsins Marshall Glickman.
Að mati FIBA er deildin, sem á að koma í staðinn fyrir núverandi efstu deild Bretlands, ólögleg. Mörg félög í efstu deild hafa mótmælt stofnun deildarinnar.
Breska sambandið og Glickman höfðu gert 15 ára samning sem færði sambandinu miklar tekjur, en FIBA hefur nú stigið inn í og bannað breska liðið tímabundið hið minnsta. Bretland keppti á EM í haust og hafnaði í 21. sæti, einu sæti ofar en Ísland.
Næsti leikur liðsins á að vera gegn Litháen í undankeppni HM 27. nóvember næstkomandi. Þremur dögum síðar eiga Ísland og Bretland að mætast í sömu undankeppni hér á landi og er óvissa með þann leik sömuleiðis.
Ítalía er einnig í riðlinum og fara þrjú efstu liðin áfram á næsta stig undankeppninnar. Flest benti til þess að Ísland og Bretland myndu berjast um þriðja sætið en nú er allt slíkt komið í uppnám.
Seinni leikur Bretlands og Íslands er á dagskrá 5. júlí á næsta ári.