„Ég er ánægður með fínt liðsframlag,“ sagði Einar Árni Jóhannsson eftir 92:70-sigur Njarðvíkinga á Tindastóli í 3. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld.
„Mér fannst við spila mjög góða vörn og þeirra leikmenn þurftu margar tilraunir til að setja eitthvað af stigum á töfluna. Sem dæmi náum við að spila mjög góða vörn á Mörtu Hermida. Ef ég á að vera leiðinlegur og finna eitthvað neikvætt í okkar leik þá taka Skagfirðingar óþarflega mörg sóknarfráköst.
Maddie [Sutton] er bara erfið þar. Hún er með 10 af 17 sóknarfráköstum þeirra. En ég lít bara á heildarniðurstöðuna og við höldum þeim í 70 stigum sem þýðir góður varnarleikur. Það var fókusinn okkar í vikunni að spila góðan varnarleik. Hitt kæmi síðan af sjálfu sér og það tókst,“ sagði Einar um leikinn í kvöld.
Það sást fljótlega í byrjun leiks að það var gæðamunur á liðunum og Njarðvíkingar voru nokkrum skrefum á undan. Njarðvík hristi Tindastól samt ekki af sér fyrr en í þriðja leikhluta.
Hefði skotnýtingin mátt vera betri í fyrri hálfleiknum?
„Tveggja stiga skotnýtingin hefði kannski mátt vera betri. Við vorum að missa kannski óþarflega góð skot. Við missum líka 6 vítaskot í fyrri hálfleik og við erum með frábærar vítaskyttur. Það var líka rætt í hálfleiknum að við yrðum að laga það. Við missum eitt víti í seinni hálfleik þannig að það tókst.
En skotavalið í dag var alla jafna bara mjög gott. Við vorum að hitta 50% í 3 stiga skotum og það er af því við vorum þolinmóðar og fengum virkilega góð skot. En heilt yfir er ég bara ánægður.
Tindastóll er án tveggja góðra leikmanna og það er erfitt að vera bara með 8 leikmenn á skýrslu. Að mínu viti erum við bara með dýpri hóp og ég er ánægður með að geta dreift álaginu vel. Ég held að Brittany [Dinkins] hafi verið sú eina sem fór yfir 30 mínútur í leiknum þannig að það var mjög gott, í ljósi þess að leikjaálagið verður talsvert á næstunni.“
Var eitthvað sem kom þér á óvart hjá Tindastóli í kvöld? Áttir þú t.d. von á því að Skagfirðingar myndu bara mæta með 8 leikmenn?
„Ég gerði mér grein fyrir því að í ljósi þess að þær spiluðu án tveggja góðra leikmanna í síðasta leik að það gæti orðið niðurstaðan. Ég ræddi það samt ekkert við mitt lið og við undirbjuggum okkur bara á þeim nótum að þær myndu tefla fram sínu besta liði. En rétt áður en við fórum út á gólfið lagði ég bara áherslu á að við myndum halda okkar leik í hárri ákefð.“
Næsti leikur ykkar er á móti KR. Hafa Njarðvíkingar eitthvað að óttast í leiknum gegn KR?
„Nei, alls ekki en það er bara gott lið. Efnilegir leikmenn þar í bland við reynslubolta sem KR-ingar hafa fengið til sín. Áskorun fyrir okkur að stíga upp á varnarendann því KR-ingar eru með stóra leikmenn.
Við þurfum að gera betur í frákastabaráttunni heldur en í kvöld. En ég hræðist ekkert. Við þurfum bara að halda áfram. Við erum í október. Það er enginn skínandi 40 mínútna leikur hjá okkur en góðir kaflar sem við þurfum að fjölga jafnt og þétt,“ sagði Einar Árni að lokum í samtali við mbl.is.