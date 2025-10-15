Tindastóll tapaði fyrir Njarðvík 92:70 í 3. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld. Israel Martín þjálfari Tindastóls var þó ekki óánægður með frammistöðu sinna leikmanna þrátt fyrir 22 stiga tap.
Spurður út í leikinn sagði Israel þetta:
„Það er erfitt að mæta í svona leik með bara átta leikmenn og þar byrjum við í raun undir í leiknum. En ég er alls ekki að kvarta því ég er í raun ánægður með frammistöðu minna leikmanna í kvöld.
Við erum kannski að biðja leikmenn um að gera jafnvel meira en hægt er að ætlast til af þeim. Þannig að ég er ánægður með leikinn í þeim skilningi að liðið mitt lagði sig allt fram og sýndi það inni á vellinum.“
Þú teflir einungis fram átta leikmönnum í kvöld. Af hverju er það?
„Það eru tveir mikilvægir leikmenn meiddir. Við erum með tíu leikmenn og tvo að auki sem eru mjög ungir. Þannig að þetta er bara okkar hópur. Í kvöld erum við bara átta því okkur vantaði tvo mjög mikilvæga leikmenn.“
Er eitthvað sem þú hefðir viljað sjá fara betur í spilamennsku Tindastóls í kvöld?
„Við lögðum upp með nokkra hluti sem við höfum æft vel en framkvæmdum ekki inni á vellinum í kvöld. Þannig að ég hefði viljað sjá liðið mitt framkvæma það sem við höfum æft.
Liðið mitt hefur sýnt miklu meira á æfingum en það gerði í kvöld og ég hefði viljað sjá meira af því. Ákefðin sem við sýndum eftir fimm mínútur af leiknum hefði mátt vara lengur. Síðan erum við að fá á okkur 90 stig í kvöld sem er alltof mikið og við þurfum að laga það.“
Næsti leikur er á móti Val. Verður þitt lið fullmannað þar?
„Já, ég vona að þær verði með á móti Val. Valur vann Hamar/Þór og þær verða harðar í horn að taka á móti okkur. Ég vil hins vegar bara setja fókusinn á okkar leik og spila eftir okkar leikplani. En til þess að það takist fullkomlega þurfa allir að vera heilir og vonandi tekst það fyrir næsta leik,“ sagði Israel Martín að lokum í samtali við mbl.is.