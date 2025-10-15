Westbrook fann sér nýtt félag

Russell Westbrook hefur fundið sér nýtt félag í NBA-deildinni í körfuknattleik. Skrifaði hann undir eins árs samning við Sacramento Kings.
ESPN greinir frá.
Hinn reyndi Westbrook, sem er 36 ára gamall, er því á leið í sitt 18. tímabil í sterkustu deild heims.
Hann hefur á ferli sínum verið valinn níu sinnum í stjörnulið NBA og einu sinni verið valinn leikmaður ársins, árið 2017 þegar Westbrook lék með Oklahoma City Thunder.
Þar lék hann lengst, frá 2008 til 2019. Undanfarin ár hefur Westbrook svo leikið með Denver Nuggets, LA Clippers, LA Lakers, Washington Wizards og Houston Rockets.