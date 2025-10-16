Helmingslíkur á að við spilum við Breta

Eins og mbl.is fjallaði um í gær er óljóst hvort Ísland leiki við Bretland í lok næsta mánaðar í undankeppni HM karla í körfubolta þar sem Bretar eru komnir í bann hjá Alþjóða körfuknattleikssambandinu, FIBA.
„Ég er í nefndinni sem tók þessa ákvörðun,“ sagði Hannes S. Jónsson varaforseti FIBA Europe og formaður KKÍ í samtali við mbl.is aðspurður um málið, sem er hið flóknasta.
Leikur Íslands og Bretlands á að fara fram hér á landi 30. nóvember næstkomandi. Leikurinn gæti farið fram eftir áætlun en svo gæti Ísland leikið við aðra þjóð í staðinn. Það á eftir að koma í ljós.
„Staðan er óljós. Það mun taka einhverja daga að sjá hvernig þetta endar. Nú er verið að reyna að leysa úr þessari flækju hjá FIBA.
Við bíðum frekari frétta en eins og staðan er núna eru 50 prósent líkur á að við spilum við Breta.
Ef það gengur ekki eftir gæti komið annað lið úr forkeppninni inn í riðilinn. Það er verið að horfa á það í dag en það gæti breyst,“ sagði Hannes við mbl.is í dag.