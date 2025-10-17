Íþróttir | Körfubolti | mbl | 17.10.2025 | 23:00

„Eins slæmt og það gat verið“

Baldur Þór Ragnarsson þjálfari Stjörnunnar.
Baldur Þór Ragnarsson þjálfari Stjörnunnar. mbl.is/Ólafur Árdal
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

„Ég er ósáttur með þessa frammistöðu og þetta var mjög lélegt hjá okkur í dag. Eins slæmt og það gat verið,“ sagði Baldur Þór Ragnarsson þjálfari Íslandsmeistara Stjörnunnar eftir 21 stigs tap gegn Keflavík í 3. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld.

Baldur Þór var langt frá því að vera ánægður með frammistöðu Stjörnunnar og hafði þetta að segja spurður nánar út í leik liðsins:

„Þetta er bara sambland af því að við erum bara að standa okkur ofboðslega illa inni á vellinum, það skiptir engu hvort um sé að ræða vörn eða sókn. Okkur gengur illa að skora. Menn voru bara litlir í sér á mörgum stöðum. Við getum ekki sent eðlilegar sendingar á milli okkar.

Bara allt of mörg atriði þar sem við erum bara algjörlega úr karakter sem hleypir þessu í þetta stóra tap. Núna fer ég bara yfir þennan leik og það er bara ljóst að það þarf að bæta þetta og við verðum að vera betri en þetta í næsta leik.“

Hvað þarf að lagast fyrir næsta leik?

„Sjálfstraust, áræðni, boltaflæði, hitta í körfuna og það að geta sent boltann á samherja. Þetta þarf allt að lagast fyrir næsta leik.“

Þið skorið 71 stig. Þú ert væntanlega ekki ánægður með það?

„Nei, alls ekki. Langt því frá. Líka bara menn í hinu liðinu sem eru að skora alltof mikið sem við hefðum, með betri varnarleik, átt að geta komið í veg fyrir. Þetta er bara blanda af öllum þessum hlutum og við þurfum að gera betur á öllum sviðum leiksins,“ sagði Baldur Þór í samtali við mbl.is.

mbl.is
Fleira áhugavert
Samkeppniseftirlitið ósátt við orð bankamanna „Ýmsir íhlutir sem hægt er að nota sem vopn“ „Risastór ógn á innlendum markaði“ Tæp 80 prósent þurftu innlögn
Fleira áhugavert
„Ýmsir íhlutir sem hægt er að nota sem vopn“ Uppsagnir hjá Sýn „Risastór ógn á innlendum markaði“ Hver mistök geta haft banvænar afleiðingar