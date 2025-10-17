Mjög spennandi tímar í Skagafirði

Taiwo Badmus átti mjög góðan leik fyrir Tindastól er liðið valtaði yfir ÍR, 113:67, í 3. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld. Eftir jafnan fyrsta leikhluta valtaði Tindastóll yfir ÍR-inga í öðrum og þriðja leikhluta.
„Við byrjuðum hægt en okkur tókst að laga allt sem þurfti að laga fyrir annan leikhluta. Við vildum halda áfram sömu ákefð út leikinn. Það er auðvelt að slaka á þegar þú ert með svona mikið forskot en við héldum áfram.
Við vorum að gera allt vel. Við vorum rosalega góðir í vörninni, allt var að smella í vörninni og allir lögðu sitt að mörkum. Þjálfarinn setti leikinn vel upp og þetta gekk mjög vel,“ sagði Badmus í samtali við mbl.is eftir leik.
Tindastóll hefur unnið alla þrjá leiki sína í deildinni til þessa og einnig tvo leiki í Norður-Evrópudeildinni.
„Þetta eru mjög spennandi tímar. Við lögðum rosalega mikið á okkur á undirbúningstímabilinu og það er að skila sér inni á vellinum núna. Það er gaman að ferðast svona mikið, sérstaklega þegar þú ert að gera það með svona skemmtilegu fólki,“ sagði hann.
Hann lék með Tindastóli frá 2021 til 2023 áður en hann skipti yfir til Vals. Hann kom svo aftur til Tindastóls fyrir þessa leiktíð.
„Ég er mjög ánægður með að vera kominn aftur norður. Það er allt eins og ég skildi við það. Það hafa allir tekið mig opnum örmum,“ sagði Badmus.
„Sauðárkrókur er rólegur þegar þess þarf og svo er hann með læti þegar þess þarf. Þetta er mjög góð blanda,“ bætti hann við.