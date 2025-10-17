Íþróttir | Körfubolti | mbl | 17.10.2025 | 14:35 | Uppfært 15:28

Sögulegur heimaleikur Árbæinga í Fylkishöll

Fyrsti heimaleikur Fylkis í 26 ár fer fram í Fylkishöll …
Fyrsti heimaleikur Fylkis í 26 ár fer fram í Fylkishöll í kvöld. Ljósmynd/Fylkir

Fylkir tekur á móti KV í 2. umferð 1. deildar karla í körfubolta í Fylkishöll í kvöld klukkan 19:15 en þetta er fyrsti heimaleikur félagsins í 1. deildinni frá upphafi.

Körfuboltinn í Árbænum var í mikilli lægð frá aldamótum en hefur tekið við sér á nýjan leik og hefur mikil uppbygging átt sér stað á síðustu árum, bæði í yngri flokkum félagsins og hjá meistaraflokknum.

Liðið fagnaði sigri í 2. deildinni á síðustu leiktíð og tryggði sér um leið sæti í 1. deildinni í fyrsta sinn í sögu félagsins. 

Fylkir tapaði í 1. umferðinni fyrir Snæfelli í Stykkishólmi, 90:78 og er í níunda sæti deildarinnar án stiga.

