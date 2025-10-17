Stólarnir með risasigur og fullt hús

Íþróttir | Körfubolti | mbl | 17.10.2025 | 20:36

Hákon Örn Hjálmarsson sækir að Júlíusi Orra Ágústssyni í kvöld.
Hákon Örn Hjálmarsson sækir að Júlíusi Orra Ágústssyni í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Tindastóll valtaði yfir ÍR, 113:67, í 3. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í Skógarseli í kvöld.

Tindastóll er því enn með fullt hús stiga og alls fimm sigra í fimm leikjum í öllum keppnum á tímabilinu. ÍR er með einn sigur og tvö töp í deildinni.

ÍR-ingar byrjuðu aðeins betur og komust í 9:4 snemma leiks. Tindastóll svaraði, jafnaði í 15:15 og komst yfir í kjölfarið. Var staðan eftir fyrsta leikhluta 28:25.

Í öðrum leikhluta voru gestirnir frá Skagafirði með yfirhöndina allan tímann. Vörnin small vel og hinum megin hittu gestirnir vel. Þeir unnu leikhlutann að lokum 28:13 og var staðan í hálfleik því 56:38.

Tindastóll hélt áfram að bæta í forskotið í þriðja leikhluta og munaði 30 stigum fyrir fjórða og síðasta leikhlutann, 81:51, og því aðeins spurning um hve stór sigurinn yrði.

Að lokum munaði 46 stigum eftir fjórða leikhlutann og Skagfirðingar fóru í góðu skapi aftur norður.

