Stólarnir með risasigur og fullt hús

Tindastóll valtaði yfir ÍR, 113:67, í 3. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í Skógarseli í kvöld.
Tindastóll er því enn með fullt hús stiga og alls fimm sigra í fimm leikjum í öllum keppnum á tímabilinu. ÍR er með einn sigur og tvö töp í deildinni.
ÍR-ingar byrjuðu aðeins betur og komust í 9:4 snemma leiks. Tindastóll svaraði, jafnaði í 15:15 og komst yfir í kjölfarið. Var staðan eftir fyrsta leikhluta 28:25.
Í öðrum leikhluta voru gestirnir frá Skagafirði með yfirhöndina allan tímann. Vörnin small vel og hinum megin hittu gestirnir vel. Þeir unnu leikhlutann að lokum 28:13 og var staðan í hálfleik því 56:38.
Tindastóll hélt áfram að bæta í forskotið í þriðja leikhluta og munaði 30 stigum fyrir fjórða og síðasta leikhlutann, 81:51, og því aðeins spurning um hve stór sigurinn yrði.
Að lokum munaði 46 stigum eftir fjórða leikhlutann og Skagfirðingar fóru í góðu skapi aftur norður.