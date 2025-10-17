„Mjög flottur sigur. Við skulduðum góða frammistöðu eftir slæman seinni hálfleik í síðasta leik,“ sagði Valur Orri Valsson eftir 92:71-sigur Keflavíkur á Íslandsmeisturum Stjörnunnar í 3. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld.
Keflvíkingar hreinlega keyrðu yfir Stjörnuna í 4. leikhluta og léku á alls oddi. Spurður nánar út í hvað hafi skapað sigur Keflavíkur í kaflaskiptum leik sagði Valur Orri:
„Við komum inn í þennan leik með góða orku og héldum henni allan leikinn. Vörnin er samt lykillinn í kvöld. Að halda Stjörnunni í 71 stigi þýðir bara að við höfum spilað fullkomna vörn. Síðan var bara framlag frá öllum og góð liðsheild sem skilar þessum árangri. Það að hafa haldið góðri orku allan leikinn held ég að hafi skilað frábærri vörn og góðum sóknum hjá okkur.“
Þegar tekið er mið af stemmningunni í húsinu þá mátti sjá mikla fylgni milli þess hvernig ykkur gekk inni á vellinum og hversu mikill stuðningur var frá áhorfendum. Þegar ykkar stuðningsmenn voru með læti og stuðning við ykkur þá virtust þið óstöðvandi. Varst þú að skynja eitthvað sambærilegt?
„Já, alveg 100%. Það er þannig hér í Keflavík að um leið og við sýnum stuðningsmönnum eitthvað smá þá fara þeir á fullt og gefa okkur góða orku inn á völlinn með góðum stuðningi. Þetta einkenni hér gerir það að verkum að þegar stuðningsmenn og leikmenn vinna saman þá verður orkan þannig inni á vellinum að við getum verið óstöðvandi.“
Næsti leikur er bikarleikur á mánudag gegn Þór Þorlákshöfn. Keflvíkingar ætla sér væntanlega alla leið í bikarnum, ekki satt?
„Jú, algjörlega. Keflavík er þannig lið að hér er markmiðið alltaf það sama og það er að vinna alla titla sem í boði eru. Þannig að til þess að það geti orðið þá þarf að vinna Þór á mánudag.“
Þessi frammistaða sem þið sýnið í kvöld sýnir væntanlega að Keflavík getur unnið öll lið í þessari deild eða hvað?
„Ég held að við höfum sýnt í kvöld hvers við erum megnugir. Þegar við erum allir „on it.“ Við þurfum bara að halda þessu áfram,“ sagði Valur Orri í samtali við mbl.is.