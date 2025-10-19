Durant skrifar undir nýjan samning

NBA-liðið Houston Rockets tilkynnti fyrr í dag að stórstjarnan Kevin Durant hefði skrifað undir tveggja ára framlengingu á samningi sínum til ársins 2028.
The Athletic greinir frá því að Durant fái 90 milljónir dala á þessum tveimur árum, eða um 10,9 milljarða íslenskra króna. Hins vegar er það rúmlega 30 milljónum dala minna en ætlast var að hann myndi fá.
Ástæðan fyrir því að Durant tók að sér lægri upphæð er vegna þess að hann vill gefa liðinu meira svigrúm til þess að bæta við sig leikmönnum sem styrkja liðið.
Durant gekk í raðir Houston í sumar þegar honum var skipt frá Phoenix Suns. Durant er tvöfaldur NBA-meistari með Golden State warriors og var valinn mikilvægasti leikmaður deildarinnar árið 2014, er hann spilaði með Oklahoma City Thunder.
NBA-deildin byrjar á þriðjudaginn og er fyrsti leikur tímabilsins milli Houston Rockets og núverandi meistaranna Oklahoma City Thunder.