Serbneskur reynslubolti á leiðinni á Skagann

Körfuknattleiksdeild ÍA hefur samið við serbneska leikstjórnandann Ilija Ðokovic og mun hann leika með liðinu út tímabilið.
„Við erum mjög ánægð að fá Ilija til félagsins. Hann kemur inn með gæði, reynslu og leiðtogahæfileika sem munu styrkja hópinn verulega. Við höfum fulla trú á að hann verði mikilvægur hlekkur í liðinu og hjálpi okkur í baráttunni sem fram undan er,” sagði Birkir Guðjónsson, formaður körfuknattleiksdeildar ÍA.
Ilija hefur leikið í sterkustu deildum Evrópu. Meðal annars hefur hann leikið í Serbíu, Grikklandi, Rúmeníu og Ungverjalandi.
Ilija á 8 landsleiki að baki með Serbíu og er þekktur fyrir góðan leikskilning, sterka vörn og fyrir það að hafa mikla stjórn á leiknum.
Ilija mun hefja æfingar með félaginu strax við komu til landsins.