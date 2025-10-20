Íþróttir | Körfubolti | mbl | 20.10.2025 | 21:22

Heimasigur á Álftanesi

Kjartan Atli Kjartansson þjálfari Álftaness og lærisveinar hans eru komnir í 16 liða úrslti. mbl.is/Eyþór Árnason

Álftanes lagði Njarðvík að velli, 99:93 í 32 liða úrslitum bikarkeppninnar í körfubolta karla á Álftanesi í kvöld. Álftanes tryggði sér því sæti í 16-liða úrslitum.

Álftnesingar voru þremur stigum yfir í hálfleik 56:53. Munurinn var aðeins eitt stig 90:89, Álftanesi í vil þegar rúmlega tvær mínútur voru eftir af leiknum. Álftnesingar sigldu svo fram úr í lokin og skoruðu níu stig gegn fjórum stigum Njarðvíkinga á lokakafla leiksins.

Ade Murkey var stigahæstur í liði Álftanes með 23 stig, David Okeke skoraði 20 stig og Dúi Þór Jónsson 19 stig.

Hjá Njarðvíkingum var Dwayne Lautier-Ogunleye lang atkvæðamestur með 34 stig. Næstir komu Brandon Averette með 17 stig og Litháinn Dominykas Milka með 15 stig.

