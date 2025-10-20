Íþróttir | Körfubolti | mbl | 20.10.2025 | 21:33

Keflvíkingar lögðu Þórsara úr Þorlákshöfn

Hilmar Pétursson var öflugur í liði Keflavíkur í kvöld í …
Hilmar Pétursson var öflugur í liði Keflavíkur í kvöld í sigri á Þór Þ. Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Keflvíkingar unnu góðan sigur á Þór úr Þorlákshöfn 102:90 í 32 liða úrslitum bikarkeppninnar í körfubolta karla í Keflavík kvöld. Keflavík tryggði sér því sæti í 16-liða úrslitum.

Gestirnir úr Þorlákshöfn voru yfir í hálfleik 48:40, en Keflvíkingar snéru dæminu við í seinni hálfleik og unnu að lokum nokkuð sannfærandi sigur. 

Í liði Keflavíkur var Darryl Morsell atkvæðamestur með 28 stig og 14 fráköst, Hilmar Pétursson skoraði 22 stig og Jaka Brodnik 17 stig.

Rafail Lanaras var stigahæstur í liði Þórs með 28 stig og Jacoby Ross kom næstur með 17 stig.

