Keflvíkingar lögðu Þórsara úr Þorlákshöfn

Keflvíkingar unnu góðan sigur á Þór úr Þorlákshöfn 102:90 í 32 liða úrslitum bikarkeppninnar í körfubolta karla í Keflavík kvöld. Keflavík tryggði sér því sæti í 16-liða úrslitum.
Gestirnir úr Þorlákshöfn voru yfir í hálfleik 48:40, en Keflvíkingar snéru dæminu við í seinni hálfleik og unnu að lokum nokkuð sannfærandi sigur.
Í liði Keflavíkur var Darryl Morsell atkvæðamestur með 28 stig og 14 fráköst, Hilmar Pétursson skoraði 22 stig og Jaka Brodnik 17 stig.
Rafail Lanaras var stigahæstur í liði Þórs með 28 stig og Jacoby Ross kom næstur með 17 stig.