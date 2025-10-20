„Náðum ekki að stjórna hraðanum í leiknum“

Arnar Guðjónsson, þjálfari karlaliðs Tindastóls í körfubolta, var skiljanlega vonsvikinn með frammistöðu sinna manna í dag eftir tap 95:68 fyrir Opava frá Tékklandi í Norður-Evrópudeildinni í dag.
„Við lentum í smá brekku strax í upphafi leiks, við byrjum leikinn illa varnarlega og erum líka að klúðra upplögðum tækifærum sóknarlega. Fyrri hálfleikurinn og þá sérstaklega fyrsti leikhlutinn var ekki nógu góður hjá okkur,“ sagði Arnar í samtali við mbl.is
Eftir erfiðan fyrri hálfleik komið þið vel út í seinni hálfleik. Þið vinnið þriðja leikhlutann með þremur stigum og byrjið fjórða leikhlutann líka ágætlega. Hvaða atriði voru rædd í hálfleik?
„Við fórum yfir möguleikana á því að sækja aðeins betur á þá og vera þolinmóðir sóknarlega. Við gerðum smá breytingar líka í varnarleiknum, en ekkert rosalega stórar.“
Þið fáið á ykkur 95 stig sem er það mesta sem þið hafið fengið á ykkur í vetur. Hvað fannst þér helst að þið hefðuð mátt gera betur varnarlega?
„Það skrifast talsvert á það að við gerðum mjög illa í að loka á Wesley Persons (innskot blaðamanns: Persons skoraði 32 stig í leiknum, þar af átta þriggja stiga körfur). Við gerðum líka mjög illa í því að frákasta boltanum.“
Hver fannst þér vera munurinn á Opava-liðinu og öðrum liðum sem þið hafið mætt hingað til í keppninni?
„Eins og ég hef kannski sagt áður þá er norska liðið líklega það slakasta í þessum riðli sem við erum í. Á móti Bratislava fannst mér við ná að stjórna hraðanum í leiknum og spila á okkar forsendum. Í dag náðum við því ekki og lið Opava fékk að gera svolítið það sem þeir vildu.“
Að lokum kannski nokkur orð um framhaldið hjá Tindastólsliðinu, bæði í Evrópukeppninni og deildinni heima þar sem þið eruð ósigraðir.
„Við teljum okkur þurfa þrjá sigra til að fara áfram. Það að tapa hérna í Tékklandi fyrir Opava sem er alvöru klúbbur er bara eitthvað sem við þurfum að lifa með. Mér finnst ekki vera 30 stiga munur á þessum liðum, en við stóðum okkur ekki nógu vel í dag.
Nú er þriggja vikna pása í Evrópudeildinni og við þurfum að færa alla okkar einbeitingu á næsta deildarleik. Við eigum leik við Njarðvík á fimmtudaginn sem er mjög mikilvægur. Njarðvík er að mæta okkur eftir stóran sigur á ÍA í síðasta leik. Síðan eigum við leik í bikarnum á mánudaginn gegn Hetti og okkur langar að gera vel þar líka eins og öllum liðum sem taka þar þátt.“