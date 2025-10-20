Sigrar hjá KR og Breiðabliki

Sjö leikir fóru fram í 32 liða úrslitum í bikarkeppni karla í körfubolta sem fór fram í kvöld. Breiðablik, Hamar, KR, ÍR og Fjölnir unnu sína leiki og eru komin í 16-liða úrslit, ásamt Keflvíkingum sem sigruðu Þór frá Þorlákshöfn 102:90 og Álftnesingum sem unnu Njarðvík 99:93.
Breiðablik vann mjög sannfærandi útisigur á Skallagrími í Borgarnesi 101:86. Vojtéch Novák skoraði 25 stig fyrir Breiðablik og Dino Stipcic var með 20 stig. Milorad Sedlarevic var langstigahæstur heimamanna með 28 stig.
Það var mikið fjör þar sem nágrannarnir í Hamar og Selfoss mættust í Hveragerði. Hamar hafði að lokum þriggja stiga sigur 89:86. Kristijan Vladovic skoraði 28 stig fyrir Selfoss og Steven Lyles kom næstur með 21 stig.
KR-ingar unnu ansi þægilegan sextíu stiga sigur á Fylki í Árbænum, 130:70. Þórir Guðmundur Þorbjarnarson var stigahæstur í liði KR með 15 stig. Kenneth Jamar Doucet Jr., Linards Jaunzems og Lars Erik Bragason skoruðu allir 14 stig fyrir KR. Hjá Fylki var Erik Nói Gunnarsson atkvæðamestur með 15 stig og Símon Tómasson skoraði 14 stig.
ÍR-ingar unnu Sindra örugglega á Hornafirði 96:67. Dimitrios Klonaras skoraði 15 stig fyrir ÍR. Björgvin Hafþór Ríkharðsson og Kristján Fannar Ingólfsson komu næstir með 14 stig hvor. Í liði Sindra var Birgir Leó Halldórsson stigahæstur með 23 stig og Jason Tyler Gigliotti kom næstur með 19 stig.
Fjölnismenn unnu sterkan heimasigur á Þór frá Akureyri 95:79. Sigvaldi Eggertsson var stigahæstur með 28 stig og Oscar Jörgensen kom næstur með 22 stig. Christian Caldwell var stigahæstur hjá Þórsliðinu með 24 stig og Francisco Del Aquilla skoraði 13 stig.