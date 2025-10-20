Stólarnir lágu í Tékklandi

Tindastóll tapaði með 27 stiga mun, 95:68 fyrir Opava frá Tékklandi í Norður-Evrópudeildinni í körfuknattleik í dag.
Heimamenn í Opava tóku strax frumkvæðið í leiknum og skoruðu 8 fyrstu stigin. Staðan eftir fyrsta leikhluta var 28:13. Annar leikhluti reyndist Tindastólsmönnum ansi erfiður og varnarleikurinn var í molum. Staðan í hálfleik var 56:35. 21 stigs munur og því ljóst að leiðin til baka yrði erfið fyrir Sauðkrækinga.
Besti leikhluti Tindastóls var þriðji leikhlutinn. Varnarleikur liðsins var mun þéttari og Ivan Gavrilovic var öflugur. Stólarnir náðu að koma muninum niður í fjórtan stig í byrjun fjórða leikhluta 72:58. Eftir það hertu Tékkarnir tökin aftur og voru fljótlega komnir 20 stigum yfir.
Þá var ljóst að leiðin til baka væri nánast ómöguleg og Stólarnir fóru aftur að hitta illa. Opava vann að lokum öruggan sigur 95:68.
Ivan Gavrilovic var stigahæstur Tindastólsmanna með 13 stig. Davis Geks skoraði 11 stig og Júlíus Orri Ágústsson 10 stig.
Wesley Person Jr. fór hamförum í liði heimamanna og skoraði 32 stig og hitti úr átta af níu þriggja stiga skotum sínum.