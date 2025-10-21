Grindavík með fullt hús – nýliðarnir unnu báðir

Grindavík er með fullt hús stiga eftir fjóra leiki í úrvalsdeild kvenna í körfubolta en liðið sigraði Stjörnuna, 79:66, á heimavelli í kvöld. Stjarnan er enn án stiga.
Leikurinn var jafn og spennandi þar til í fjórða leikhluta en staðan fyrir hann var 55:55. Grindavík stakk svo af í lokin.
Ellen Nyström skoraði 22 stig fyrir Grindavík og Abby Beeman gerði 19 og gaf níu stoðsendingar. Shaiquel McGruder skoraði 19 stig og tók 12 fráköst fyrir Stjörnuna.
Nýliðar KR unnu óvæntan sigur á Njarðvík, sem var spáð Íslandsmeistaratitlinum fyrir mót, 89:92 á heimavelli. Bæði lið eru með þrjá sigra og eitt tap.
KR var með 46:44-forskot í hálfleik og vann síðan seinni hálfleikinn með fimm stigum.
Molly Kaiser skoraði 27 stig fyrir KR og Rebekka Rut Steingrímsdóttir skoraði 19 og gaf tíu stoðsendingar. Brittany Dinkins skoraði 25 og tók átta fráköst hjá Njarðvík.
Hinir nýliðarnir í Ármanni unnu sinn fyrsta sigur er liðið gerði góða ferð til Þorlákshafnar og vann Hamar/Þór, 78:73. Hamar/Þór er án sigurs.
Leikurinn var í járnum nær allan tímann en Ármann var að lokum sterkari á lokakaflanum.
Dzana Crnac skoraði 25 stig fyrir Ármann og Sylvía Rún Hálfdanardóttir gerði 21 stig. Jadakiss Guinn skoraði 24 fyrir Hamar/Þór.