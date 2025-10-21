Nýliðinn á að fara strax í lykilhlutverk

Gunnar Valgeirsson í Los Angeles
Að venju eru ávallt spurningar um gengi nýliða við upphaf hvers keppnistímabils í NBA-deildinni í körfuknattleik, en í ár var það Dallas sem vann réttinn að velja fyrst í leikmannavalinu í sumar.
Það val á endanum gekk út á hvaða lið myndi taka Cooper Flagg hjá Duke-háskólanum, en Dallas var fljótt að velja hann.
Flagg, sem er tveir metrar á hæð, á víst að stjórna sóknarleik Mavericks í fjarveru Kyrie Irving, en hann var ein af mörgum stórstjörnum NBA-deildarinnar sem meiddist illa á síðasta keppnistímabili. Irving mun ekki leika á ný fyrr en seint í deildakeppninni og Flagg, þrátt fyrir að vera yngsti leikmaðurinn í deildinni (18 ára), á víst að taka á sig verkefnið.
Það verður athyglisvert að sjá hversu fljótt hann mun standa undir þeim væntingum. Gengi Mavericks mun sjálfsagt hanga á því.
