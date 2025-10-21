Íþróttir | Körfubolti | mbl | 21.10.2025 | 9:04

Nýliðinn á að fara strax í lykilhlutverk

Cooper Flagg í leik með Dallas á undirbúningstímabilinu. Þar er …
Cooper Flagg í leik með Dallas á undirbúningstímabilinu. Þar er gríðarlegt efni á ferðinni. AFP/Alex Goodlett

Gunnar Valgeirsson í Los Angeles

gval@mbl.is

Að venju eru ávallt spurningar um gengi nýliða við upphaf hvers keppnistímabils í NBA-deildinni í körfuknattleik, en í ár var það Dallas sem vann réttinn að velja fyrst í leikmannavalinu í sumar.

Það val á endanum gekk út á hvaða lið myndi taka Cooper Flagg hjá Duke-háskólanum, en Dallas var fljótt að velja hann.

Flagg, sem er tveir metrar á hæð, á víst að stjórna sóknarleik Mavericks í fjarveru Kyrie Irving, en hann var ein af mörgum stórstjörnum NBA-deildarinnar sem meiddist illa á síðasta keppnistímabili. Irving mun ekki leika á ný fyrr en seint í deildakeppninni og Flagg, þrátt fyrir að vera yngsti leikmaðurinn í deildinni (18 ára), á víst að taka á sig verkefnið.

Það verður athyglisvert að sjá hversu fljótt hann mun standa undir þeim væntingum. Gengi Mavericks mun sjálfsagt hanga á því.

Ítarleg grein Gunnars um NBA-deildina í körfuknattleik sem hefst í kvöld er í Morgunblaðinu í dag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ungmenni áhyggjufull vegna aðgerðaleysis ráðherra Liggur bara fyrir eftir að leið hefur verið valin „Þetta er náttúrulega eldfjall“ Mesta hrinan í yfir tvö ár
Fleira áhugavert
Ungmenni áhyggjufull vegna aðgerðaleysis ráðherra „Málið er mjög einfalt: Börn eru að deyja“ Bubbi: „Ég segi bara nei!“ Fyrir löngu kominn tími á eldgos í Kötlu