Tveir turnar með endurkomu

Eins og fjallað hefur verið um í pistlum Morgunblaðsins um NBA-deildina í körfuknattleik, hefur stíllinn í deildinni einkennst mest af hraða og þriggja stiga skotum.
Hefur sumum fundist nóg komið þegar lið hafa nánast hætt að gera atlögu að körfunni í teignum.
Þetta hefur þróast svona vegna breyttra leikreglna og því hvernig leikirnir eru dæmdir. Dómararnir í NBA flauta á allt of mikið af ímynduðum snertibrotum þegar leikmenn gera atlögu að körfunni.
Leikurinn er þó alltaf breytingum háður og stundum koma og fara hugmyndir um hvernig best sé að ná árangri. Eitt af því sem nú virðist vera að koma aftur er hugmyndin um „tvo turna,“ það er að vera með tvo stóra menn á vellinum á sama tíma.
Þetta er þekkt fyrirbæri í sögu deildarinnar og má nefna turna á við Tim Duncan og David Robinson hjá San Antonio Spurs, Hakeem Olajuwon og Ralph Sampson hjá Houston Rockets, og síðast Al Horford og Kristaps Porzingis hjá Boston Celtics.
Á þessu keppnistímabili koma meistarar Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, og Cleveland Cavaliers öll með tvo turna og önnur lið fylgjast sjálfsagt vel með hvernig það gengur upp í nútíma körfubolta.
