„Já er svarið“

Keflavík vann sinn þriðja leik í röð í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í kvöld þegar liðið vann Hauka 94:84 eftir stórkostlega byrjun þar sem Keflavíkurkonur unnu fyrsta leikhlutann 29:11.
Sara Rún Hinriksdóttir fór fyrir Keflavíkurkonum í kvöld og var þeirra besti leikmaður. Skoraði hún 28 stig, tók 6 fráköst og gaf 6 stoðsendingar. Hún hafði þetta að segja þegar mbl.is ræddi við hana um leikinn:
„Ég er virkilega ánægð með sigurinn og frábært lið sem við vorum að spila á móti,“ sagði Sara Rún. Spurð nánar út í leikinn:
„Ég var mjög spennt fyrir þessum leik og gæti ekki verið ánægðari þrátt fyrir að við höfum gert fullt af mistökum. Sigurinn er okkar og það er það sem skiptir máli í lokin.“
Fyrsti leikhluti Keflavíkur er stórkostlegur, sem þið vinnið með 18 stigum. Var ekki grunnurinn að sigrinum lagður þá?
„Jú, mögulega. Líka bara það að okkur tókst að aðlaga okkur að þeirra styrkleikum og því sem þær voru að gera vel. Eitt af markmiðum okkar í kvöld var að byrja leikinn vel og það tókst svo sannarlega. Það var líka mikil orka sem kom af bekknum og við fengum framlag úr öllum áttum í kvöld og það skipti miklu máli.“
Haukar koma með mörg áhlaup í kvöld, minnka muninn niður í 5 stig, bæði í 3. og 4. leikhluta. Þá virtist koma smá panikk á Keflavík. Fór um ykkur á þessum tímapunkti í leiknum?
„Ég væri að ljúga ef ég segði að það hafi ekki verið. Maður er alltaf á tánum og vont þegar andstæðingurinn er að minnka muninn. En ég hugsaði bara að nú væru þær búnar að ná sínu áhlaupi og það væri komið að okkur og við kláruðum þetta.“
Keflvíkingar tefla fram nýjum leikmanni í kvöld. Keishana Washington. Hún skorar 26 stig. Er þetta ekki hvalreki fyrir Keflavík að fá þennan leikmann?
„Jú, hún er flottur leikmaður. Mjög professional og ég er virkilega ánægð með hana. Hún er góður varnarmaður og gefur mikið af sér. En svona mín fyrsta upplifun af henni er að hún er geggjuð.“
Nú eru fjórir leikir búnir og Keflavík með þrjá sigra í röð. Þetta hljóta að vera góð fyrirheit um framhaldið. Er þá markmiðið ekki bara að vinna alla titlana á tímabilinu?
„Jú, það er alltaf þannig. Ég hugsa að öll lið hugsi þannig. Eða ég ætla að vona það því annars myndi maður ekki nenna að standa í þessu. Við erum bara á okkar leið og tökum einn leik í einu og sjáum hverju það skilar. En já er svarið. Við ætlum að vinna allt sem í boði er,“ sagði Sara Rún í samtali við mbl.is.