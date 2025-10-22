KKÍ svarar ákalli Valsmanna

Körfuknattleikssamband Íslands, KKÍ, breytti í dag reglum sem snúa að félagaskiptum leikmanna.
Þetta kom fram í tilkynningu á heimasíðu sambandsins en í tilkynningunni kemur meðal annars fram að gerðar hafi verið breytingar 3. grein reglugerðar um félagaskipti og 45. grein reglugerðar sem snýr að bikarkeppnum á vegum sambandsins.
Valsmenn gagnrýndu Stjörnuna harðlega eftir leik liðanna í 2. umferð úrvalsdeildarinnar þar sem Garðbæingurinn Pablo Bertone tók út stóran hluta leikbanns, sem hann var úrskurðaður í árið 2023, með KFG, venslaliði Stjörnunnar.
Þetta var í annað sinn sem Stjarnan nýtir sér „galla“ í reglugerð KKÍ um félagaskipti leikmanna að því er fram kemur í frétt Körfunnar.is.
„Leikmanni í tveimur efstu deildum karla og kvenna er óheimilt að skipta yfir í sama félagslið og viðkomandi hefur áður spilað með innan sama keppnistímabils. Viðkomandi getur skipt í það félag eftir 31. maí,“ segir í tilkynningu KKÍ.
„Eingöngu er hægt að spila með einu félagsliði í bikarkeppninni meistaraflokka á sama keppnistímabili,“ segir enn fremur í tilkynningunni.
