Pedersen áfram með íslenska landsliðið

Craig Pedersen.
Craig Pedersen. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Craig Pedersen hefur framlengt samning sinn við Körfuknattleikssamband Íslands og mun stýra karlalandsliðinu áfram næstu fjögur árin.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu KKÍ en Pedersen, sem er sextugur, hefur stýrt íslenska liðinu frá árinu 2014.

Undir hans stjórn hefur Ísland þrívegis komist í lokakeppni Evrópumótsins; árin 2015 í Þýskalandi, 2017 í Póllandi og 2025 í Póllandi.

Með áframhaldandi ráðningu Craig tryggir KKÍ stöðugleika í þróun landsliðsins á mikilvægum tíma, þar sem næstu ár fela í sér bæði nýliðun og spennandi möguleika á alþjóðlegum vettvangi,“ segir í tilkynningu KKÍ.

Þá framlengdi KKÍ einnig samninga þeirra Baldurs Þórs Ragnarssonar og Viðars Hafsteinssonar til næstu fjögurra ára en þeir hafa verið aðstoðarþjálfarar Pedersens undanfarin ár.

