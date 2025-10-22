Pedersen áfram með íslenska landsliðið

Craig Pedersen hefur framlengt samning sinn við Körfuknattleikssamband Íslands og mun stýra karlalandsliðinu áfram næstu fjögur árin.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu KKÍ en Pedersen, sem er sextugur, hefur stýrt íslenska liðinu frá árinu 2014.
Undir hans stjórn hefur Ísland þrívegis komist í lokakeppni Evrópumótsins; árin 2015 í Þýskalandi, 2017 í Póllandi og 2025 í Póllandi.
„Með áframhaldandi ráðningu Craig tryggir KKÍ stöðugleika í þróun landsliðsins á mikilvægum tíma, þar sem næstu ár fela í sér bæði nýliðun og spennandi möguleika á alþjóðlegum vettvangi,“ segir í tilkynningu KKÍ.
Þá framlengdi KKÍ einnig samninga þeirra Baldurs Þórs Ragnarssonar og Viðars Hafsteinssonar til næstu fjögurra ára en þeir hafa verið aðstoðarþjálfarar Pedersens undanfarin ár.