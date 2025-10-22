Keflavík vann þriðja sigur sinn í röð í úrvalsdeild kvenna í körfubolta þegar Íslandsmeistarar Hauka komu í heimsókn. Unnu Keflvíkingar 10 stiga sigur eftir að hafa verið 18 stigum yfir að loknum fyrsta leikhlutanum. Emil Barja þjálfari Hauka var að vonum svekktur með tapið þegar mbl.is ræddi við hann.
Ég geri ráð fyrir að Haukar vilji gleyma þessum fyrsta leikhluta sem fyrst, ekki satt?
„Já, í rauninni. Það var svo sem ekkert margt rosalega slæmt sem við gerðum í fyrsta leikhluta annað en að klikka á góðum skotfærum og layup-um. En Keflavík átti draumaleikhluta og það fór allt niður hjá þeim. Við vissum að það myndi ekkert halda út allan leikinn og við byrjuðum að saxa á þetta. Síðan er Keflavíkurliðið bara mjög gott og það tekur mikla orku að vera elta allan leikinn.
Þetta var rosalega kaflaskiptur leikur og við vissum að það yrði þannig því þetta eru tvö hröð lið sem vilja hlaupa mikið. Ég hefði samt viljað að okkar lélegu kaflar væru styttri og færri. Þetta var hörkuleikur allan tímann þó að hann hafi endað með 10 stiga mun.“
Ef það væri eitthvað eitt sem þú gætir sagt að hefði ráðið úrslitunum í kvöld væri það þá þessi fyrsti leikhluti?
„Jú, algjörlega. Það tekur gríðarlega orku að elta eftir þennan fyrsta leikhluta. Þess vegna eru kannski þessir slæmu kaflar svona langir í seinni hálfleik því við vorum bara þreyttar að þurfa að elta svona.“
Hvað hefðir þú viljað sjá fara betur hjá þínu liði á móti Keflavík í kvöld?
„Byrja betur. Við vorum kannski að klikka svolítið á sendingum líka og skotum auðvitað. Við bara byrjuðum of seint og vorum ekki alveg tilbúnar. Þetta er ekki fyrsti leikurinn sem við byrjum illa. Við byrjum nánast alla leiki illa og síðan þurfum við að koma til baka, oftast vinnum við. En við þurfum að laga þetta í byrjun leikja.“
Fjórir leikir eru búnir í deildinni, tveir sigrar og tvö töp. Vitandi það að Haukar vilja vinna alla leiki, ertu ánægður með stöðuna á liðinu svona í byrjun tímabils?
„Já, þetta er mjög jöfn deild og hún verður það. Við erum enn þá að slípa okkur saman í vissum hlutum þannig ég hef engar áhyggjur af því. Við erum líka að prófa nýja hluti og þetta er tíminn til að gera það svo við sjáum hvað virkar fyrir seinni helminginn og úrslitakeppnina. En eins og ég segi þá erum við búin að byrja alla leikina illa. Ef við hefðum byrjað vel þá væri staðan sennilega allt önnur.“
Næsti leikur er á móti Hamri. Er það ekki leikur sem Haukar ættu að vinna fyrir fram?
„Jú, við töpuðum samt fyrir þeim á undirbúningstímabilinu. Þær spila hægan bolta á meðan við viljum spila hratt. Sá leikur mun ráðast af því hvort liðið nær að stjórna tempóinu. En við ætlum auðvitað að vinna þann leik. Það er engin spurning,“ sagði Emil í samtali við mbl.is.