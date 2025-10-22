Þriðji sigurinn í röð kom gegn meisturunum

Keflavík tók á móti Haukum í 4. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Keflavíkur 94:84.
Eftir leikinn er Keflavík með 6 stig en Haukakonur eru með 4 stig. Keflavíkurkonur á frábæru skriði og eru til alls líklegar í vetur.
Keflavíkurkonur byrjuðu leikinn af fullum krafti og eina lýsingin sem ég á um fyrsta leikhlutann er sú að Keflavík valtaði yfir Hauka. Á meðan Keflvíkingar settu niður körfur í öllum regnbogans litum þá áttu Haukar í mesta basli við að komast yfir 10 stiga múrinn í fyrsta leikhluta. Endaði leikhlutinn þannig að Haukar náðu að skora 11 stig á móti 29 stigum Keflavíkur.
Keflavík byrjaði annan leikhlutann á að komast 20 stigum yfir í stöðunni 31:11. Haukum tókst þá að setja 7 stig í röð og var staðan orðin 31:18 um miðjan leikhlutann. Haukar héldu áfram að saxa á forskot Keflavíkur og tókst þeim að minnka muninn í 10 stig í stöðunni 33:23 og virtust Íslandsmeistararnir vera formlega mættir til leiks.
Haukum tókst að minnka muninn niður í 8 stig í stöðunni 35:27 en þá fannst Keflavíkurkonum komið nóg og hófu nýtt áhlaup. Tókst þeim að auka muninn aftur í 16 stig í stöðunni 43:27 þegar rétt tæp mínúta var eftir. Haukakonum tókst að saxa forskot Keflvíkinga niður í 10 stig með því að setja tvær þriggja stiga körfur í röð og staðan í hálfleik var 43:33 fyrir Keflavík.
Thelma Dís Ágústsdóttir skoraði 14 stig fyrir Keflavík. Sara Rún Hinriksdóttir tók 5 fráköst og Anna Lára Vignisdóttir gaf 4 stoðsendingar.
Hjá Haukum var Krystal-Jade Freeman með 11 stig og tók hún 6 fráköst í fyrri hálfleik. Sunna Björg Ólafsdóttir gaf 3 stoðsendingar.
Haukar minnkuðu muninn niður í 6 stig í stöðunni 47:41 í þriðja leikhluta. Þá kom frábært áhlaup frá Keflvíkingum sem hófst með þriggja stiga körfu Thelmu Dísar Ágústsdóttur og juku Keflvíkingar muninn í 14 stig í stöðunni 57:43.
Aftur hófu Haukar að saxa á forskot Keflavíkur og tókst Haukum nú að minnka muninn niður í 5 stig í stöðunni 61:56. Það er ekki að ástæðulausu sem körfubolti er kallaður leikur áhlaupa því liðin skiptust á með þau í kvöld. Keflavíkurkonur byggðu aftur upp gott forskot fyrir fjórða leikhlutann og lauk honum með því að Keflavíkurkonur voru 12 stigum yfir í stöðunni 70:58.
Keflvíkingar voru ekki á því að gefa eftir unninn leikinn. Sama hvað Haukum tókst að gera þá náði Keflavík alltaf að svara og rúmlega það. Þegar 6 mínútur og 15 sekúndur voru eftir af leiknum var staðan 81:68 fyrir Keflavík. Þá tók Emil Barja leikhlé enda vonir Hauka um að fá eitthvað út úr leiknum að verða að engu.
Haukum tókst að minnka muninn niður í 5 stig í stöðunni 89:84. Það dugði ekki til því Keflvíkingar unnu að lokum 10 stiga sigur. Það sem kostaði Hauka sigurinn í kvöld var skelfilegur fyrsti leikhluti þeirra þar sem þær skoruðu aðeins 11 stig og voru 18 stigum undir að honum loknum og munu Hafnfirðingar vilja gleyma byrjuninni á leiknum sem allra fyrst.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 28 stig fyrir Keflavík og gaf 6 stoðsendingar. Keishana Washington tók 7 fráköst.
Tinna Guðrún Alexandersdóttir skoraði 32 stig fyrir Hauka. Þóra Kristín Jónsdóttir gaf 5 stoðsendingar. Krystal-Jade Freeman tók 7 fráköst.
Blue-höllin, Bónus deild kvenna, 22. október 2025.
Gangur leiksins:: 10:2, 18:4, 28:8, 29:11, 31:18, 33:23, 38:27, 43:33, 47:41, 57:48, 63:56, 68:58, 79:66, 81:74, 87:76, 94:84.
Keflavík: Sara Rún Hinriksdóttir 28/6 fráköst/6 stoðsendingar, Keishana Washington 26/7 fráköst, Anna Ingunn Svansdóttir 14/4 fráköst, Anna Lára Vignisdóttir 10/5 fráköst/5 stoðsendingar, Thelma Dís Ágústsdóttir 9/4 fráköst, Bríet Sif Hinriksdóttir 5, Agnes María Svansdóttir 2/5 fráköst.
Fráköst: 27 í vörn, 5 í sókn.
Haukar: Tinna Guðrún Alexandersdóttir 32/6 fráköst, Krystal-Jade Freeman 16/7 fráköst, Rósa Björk Pétursdóttir 11/6 fráköst, Sigrún Björg Ólafsdóttir 8/5 stoðsendingar, Þóra Kristín Jónsdóttir 7/5 stoðsendingar, Sólrún Inga Gísladóttir 5, Amandine Justine Toi 5/4 fráköst/5 stoðsendingar.
Fráköst: 20 í vörn, 10 í sókn.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Sigurbaldur Frímannsson, Ingi Björn Jónsson.
Áhorfendur: 158