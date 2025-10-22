Tvöföld framlenging í mögnuðum upphafsleik

Ríkjandi NBA-meistarar Oklahoma City Thunder unnu magnaðan sigur á Houston Rockets, 125:124, í tvíframlengdum upphafsleik nýs tímabils í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.
Kanadamaðurinn Shai Gilgeous-Alexander, mikilvægasti leikmaður deildarinnar á síðasta tímabili, átti stórleik fyrir meistarana eins og hans er von og vísa og skoraði 35 stig ásamt því að taka fimm fráköst og gefa fimm stoðsendingar.
Chet Holmgren bætti við 28 stigum og sjö fráköstum en stigahæstur í leiknum var Tyrkinn Alperen Sengün hjá Houston.
Sengün skoraði 39 stig, tók 11 fráköst og gaf sjö stoðsendingar auk þess sem hann stal boltanum tvisvar og varði eitt skot.
Reynsluboltinn Kevin Durant bætti við 23 stigum og níu fráköstum.
Síðar um nóttina mættust Los Angeles Lakers og Golden State Warriors í Los Angeles. Þar hafði Golden State betur, 119:109.
Jimmy Butler var stigahæstur hjá Golden State með 31 stig og fimm fráköst og Steph Curry bætti við 23 stigum og þremur stolnum boltum.
Lang stigahæstur í leiknum var hins vegar Slóveninn Luka Doncic með 43 stig fyrir Lakers. Tók hann auk þess tólf fráköst, gaf níu stoðsendingar og stal tveimur boltum.
Austin Reaves kom næstur með 26 stig, fimm fráköst, níu stoðsendingar og tvo stolna bolta en LeBron James lék ekki með Lakers vegna meiðsla.