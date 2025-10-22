Valur vann eftir mikla spennu

Valur hafði betur gegn Tindastóli, 78:75, í 4. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Hlíðarenda í kvöld.
Valur er með sex stig eftir leikina fjóra, tveimur stigum frá toppliði Grindavíkur. Tindastóll er í 7.-8. sæti með tvö stig.
Mikið jafnræði var með liðunum allan leikinn og var staðan í hálfleik 38:37, Val í vil. Tindastóll jafnaði í þriðja leikhluta og var staðan fyrir fjórða og síðasta leikhlutann 54:54.
Jafnræðið hélt áfram í lokaleikhlutanum en að lokum voru Valskonur ögn sterkari.
Alyssa Cerino skoraði 24 stig og tók átta fráköst fyrir Val. Reshawna Stone skoraði 21 stig, tók níu fráköst og gaf níu stoðsendingar.
Marta Hermida gerði 30 stig fyrir Tindastól og Madison Sutton skoraði 26 stig, tók 12 fráköst og gaf 11 stoðsendingar.
N1-höllin á Hlíðarenda, Bónus deild kvenna, 22. október 2025.
Gangur leiksins:: 2:4, 13:10, 19:16, 24:23, 29:25, 30:32, 35:32, 38:37, 45:42, 47:47, 49:51, 54:54, 58:57, 69:61, 72:68, 78:75.
Valur: Alyssa Marie Cerino 24/8 fráköst, Reshawna Rosie Stone 21/9 fráköst/9 stoðsendingar, Sara Líf Boama 9, Dagbjört Dögg Karlsdóttir 8, Þóranna Kika Hodge-Carr 7/13 fráköst, Ísey Ísis Guttormsdóttir Frost 5, Ásta Júlía Grímsdóttir 4/4 fráköst.
Fráköst: 25 í vörn, 10 í sókn.
Tindastóll: Marta Hermida 30/6 fráköst/5 stoðsendingar, Madison Anne Sutton 26/12 fráköst/11 stoðsendingar, Oceane Kounkou 8/4 fráköst, Emma Katrín Helgadóttir 4/6 fráköst, Klara Sólveig Björgvinsdóttir 3, Brynja Líf Júlíusdóttir 2, Alejandra Quirante Martinez 2/5 stoðsendingar.
Fráköst: 18 í vörn, 12 í sókn.
Dómarar: Gunnlaugur Briem, Eggert Þór Aðalsteinsson, Bergur Daði Ágústsson.
Áhorfendur: 112