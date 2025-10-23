Grindavík á toppinn – Valur vann tvíframlengdan leik

Grindavík tyllti sér á toppinn í úrvalsdeild karla í körfubolta í kvöld með dramatískum sigri gegn KR í 4. umferð deildarinnar í Grindavík í kvöld.
Leiknum lauk með naumum sigri Grindavíkur, 78:77, en Arnór Tristan Helgason skoraði sigurkörfu Grindavíkur þegar sex sekúndur voru til leiksloka.
Grindvíkingar eru með fullt hús stiga eða 8 stig á toppi deildarinnar á meðan KR er í þriðja sætinu með 6 stig en þetta var fyrsta tap KR á tímabilinu.
Jafnræði var með liðunum allan leikinn en Vesturbæingar leiddu með einu stigi í hálfleik, 42:41.
Arnór var stigahæstur hjá Grindvíkingum með 17 stig, átta fráköst og eina stoðsendingu en Aleksa Jugovic skoraði 21 stig fyrir KR, tók tvö fráköst og gaf þrjár stoðsendingar.
Valur vann torsóttan sigur gegn Þór frá Þorlákshöfn þegar liðin mættust í Þorlákshöfn í kvöld en leiknum lauk með tveggja stiga sigri Vals, 119:117, eftir tvíframlengdan leik.
Valsmenn eru með 4 stig í sjötta sæti deildarinnar og hafa nú unnið tvo leiki í röð en Þórsarar eru í næstneðsta sætinu án stiga.
Þórsarar voru sterkari stærstan hluta leiksins og leiddu með sjö stigum í hálfleik, 51:44.
Kári Jónsson fór á kostum í liði Vals, skoraði 31 stig, tók fjögur fráköst og gaf tíu stoðsendingar en Jacoby Ross var stigahæstur hjá Þórsurum með 32 stig, níu fráköst og þrettán stoðsendingar.
Njarðvík vann sinn annan sigur í röð í deildinni, 98:90, þegar liðið tók á móti Tindastóli en sigur Njarðvíkur var aldrei í hættu.
Njarðvík er með 4 stig í sjöunda sætinu á meðan Tindastóll, sem var að tapa sínum fyrsta leik á tímabilinu, er með 6 stig í öðru sætinu.
Brandon Averette skoraði 28 stig fyrir Njarðvík, tók fjögur fráköst og gaf fimm stoðsendingar en Adomas Drungilas var stigahæstur hjá Tindastóli með 25 stig, átta fráköst og tvær stoðsendingar.
Þá vann Keflavík öruggan sigur gegn nýliðum Ármanns í Laugardalshöll, 107:94, þar sem Craig Moller átti stórleik fyrir Keflavík og skoraði 27 stig, ásamt því að taka þrettán fráköst og gefa þrjár stoðsendingar.
Þetta var þriðji sigur Keflvíkinga á tímabilinu en liðið er með 6 stig í fjórða sætinu á meðan Ármann er stigalaus á botni deildarinnar.
Bragi Guðmundsson var stigahæstur Ármenninga með 22 stig, tvö fráköst og níu stoðsendingar.
