Gríska undrið og franska ungstirnið byrja með látum

Grikkinn Giannis Antetokounmpo og Frakkinn Victor Wembanyama áttu báðir stórleiki fyrir lið sín Milwaukee Bucks og San Antonio Spurs í fyrstu umferð NBA-deildarinnar í körfuknattleik í nótt.
Gríska undrið Antetokounmpo skoraði 37 stig, tók 14 fráköst og gaf fimm stoðsendingar í 133:120-sigri Milwaukee á Washington Wizards.
Franska ungstirnið Wembanyama bætti um betur og skoraði 40 stig og tók 15 fráköst fyrir San Antonio í 125:92-sigri á Dallas Mavericks. Auk þess varði hann þrjú skot.
Evrópubúarnir voru ekki þeir einu sem létu vel að sér kveða þar sem Anthony Edwards var með 41 stig og sjö fráköst fyrir Minnesota Timberwolves í 118:114-sigri á Portland Trail Blazers.
Ja Morant skoraði 35 stig fyrir Memphis Grizzlies í 128:122-sigri á New Orleans Pelicans og Tyrese Maxey var með 40 stig og sex stoðsendingar fyrir Philadelphia 76ers í 117:116-sigri á Boston Celtics.
Úrslit næturinnar:
Milwaukee – Washington 133:120
Dallas – San Antonio 92:125
Portland – Minnesota 114:118
Memphis – New Orleans 128:122
Boston – Philadelphia 116:117
Charlotte – Brooklyn 136:117
New York – Cleveland 119:111
Orlando – Miami 125:121
Atlanta – Toronto 118:138
Chicago – Detroit 115:111
Utah – LA Clippers 129:108
Phoenix – Sacramento 120:116