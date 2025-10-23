Gruna dómara um tengsl við glæpasamtök

EuroLeague, ein sterkasta körfuboltakeppni Evrópu, hefur úrskurðað serbneska dómarann Uros Nikolic í bann eftir að hann var handtekinn fyrir meint tengsl sín við skipulagða glæpastarfsemi í Serbíu.
Samkvæmt serbneska ríkisútvarpinu var Nikolic einn af tíu sem voru handteknir í umfangsmikilli alþjóðlegri lögregluaðgerð.
Lögregla fann til að mynda 250.000 evrur í reiðufé á heimili hans, sem jafngildir 35,7 milljónum íslenskra króna.
Serbneski miðillinn Blic bætti því við að grunur leiki á því að Nikolic tengist serbnesku glæpasamtökunum Vracarci.
Í lögregluaðgerðinni voru sjö meðlimir samtakanna handteknir vegna gruns um að hafa framið tvö morð auk gruns um þrjár morðtilraunir.
Í tilkynningu frá EuroLeague segir að Nikolic verði í banni þar til rannsókn lögreglunnar er lokið og sömuleiðis þegar keppnin sjálf hefur lokið eigin rannsókn vegna málsins.
Körfuknattleikssamband Serbíu hefur einnig úrskurðað Nikolic í bann um óákveðinn tíma.