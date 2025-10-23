Íþróttir | Körfubolti | mbl | 23.10.2025 | 14:26

Gruna dómara um tengsl við glæpasamtök

Uros Nikolic er körfuboltadómari í fremstu röð.
Uros Nikolic er körfuboltadómari í fremstu röð. Ljósmynd/EuroLeague

EuroLeague, ein sterkasta körfuboltakeppni Evrópu, hefur úrskurðað serbneska dómarann Uros Nikolic í bann eftir að hann var handtekinn fyrir meint tengsl sín við skipulagða glæpastarfsemi í Serbíu.

Samkvæmt serbneska ríkisútvarpinu var Nikolic einn af tíu sem voru handteknir í umfangsmikilli alþjóðlegri lögregluaðgerð.

Lögregla fann til að mynda 250.000 evrur í reiðufé á heimili hans, sem jafngildir 35,7 milljónum íslenskra króna.

Serbneski miðillinn Blic bætti því við að grunur leiki á því að Nikolic tengist serbnesku glæpasamtökunum Vracarci.

Sjö handteknir grunaðir um morð

Í lögregluaðgerðinni voru sjö meðlimir samtakanna handteknir vegna gruns um að hafa framið tvö morð auk gruns um þrjár morðtilraunir.

Í tilkynningu frá EuroLeague segir að Nikolic verði í banni þar til rannsókn lögreglunnar er lokið og sömuleiðis þegar keppnin sjálf hefur lokið eigin rannsókn vegna málsins.

Körfuknattleikssamband Serbíu hefur einnig úrskurðað Nikolic í bann um óákveðinn tíma.

