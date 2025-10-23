Íþróttir | Körfubolti | mbl | 23.10.2025 | 20:15

Körfuboltinn í beinni: Þórsarar fara vel af stað gegn Val

Keflvíkingurinn Darryl Latrell Morsell treður boltanum gegn Ármenningum í Laugardalshöllinni …
Keflvíkingurinn Darryl Latrell Morsell treður boltanum gegn Ármenningum í Laugardalshöllinni í kvöld. mbl.is/Eyþór
Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Fjórir leikir fara fram í 4. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld og hefjast þeir allir klukkan 19:15.

Ármann tekur á móti Keflavík, KR heimsækir Grindavík, Njarðvík fær Tindastól í heimsókn og Valur heimsækir Þór í Þorlákshöfn.

Mbl.is fylgist með gangi mála í leikjunum fjórum og færir ykkur allt það helsta í beinni textalýsingu.

Breiðablik 0:0 KuPS opna
90. mín. Kristinn Steindórsson (Breiðablik) fær gult spjald Stöðvar skyndisókn gestanna í fæðingu.
Þór 31:28 Selfoss opna
60. mín. Leik lokið 31:28 fyrir Þór eru lokatölur. Sterkur sigur Þórsara. Oddur Grétarsson er valinn maður leiksins
Valur 35:32 ÍR opna
54. mín. Eyþór Ari Waage (ÍR) skoraði mark
FH 9:12 Haukar opna
30. mín. Haukar tekur leikhlé Gunni Magg tekur leikhlé fyrir Hauka. Markaskorunin í fyrri hálfleik er ótrúlega lítil. Varnri liðanna mjög sterkar og mistökin ofboðslega mörg.

Leiklýsing

Körfuboltinn í beinni opna loka
kl. 20:16 Textalýsing Allt jafnt í Grindavík hjá Grindavík og KR, 50:50.
mbl.is
