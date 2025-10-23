Íþróttir | Körfubolti | mbl | 23.10.2025 | 13:43 | Uppfært 14:52

Þjálfari í NBA einnig handtekinn

Chauncey Billups þjálfari Portland.
Chauncey Billups þjálfari Portland. AFP/Alika Jenner

Chauncey Billups, þjálfari Portland Trail Blazers, í NBA-deildinni í körfuknattleik hefur verið handtekinn í í tengslum við aðgerðir bandarísku alríkislögreglunnar vegna ólöglegra veðmála á íþróttir.

ESPN greinir frá og hafði fyrr í dag skýrt frá því að Terry Rozier, leikmaður Miami Heat, hafi verið handtekinn í tengslum við sömu rannsókn.

Samkvæmt NBC tengist handtakan á Billups ekki leikjum sem hann þjálfaði sjálfur. ABC greindi svo frá því að handtakan tengist ólöglegum pókerleikjum mafíu í Bandaríkjunum.

Leikmaður í NBA handtekinn
Frétt af mbl.is

Leikmaður í NBA handtekinn
Billups og Terry Rozier leikmaður Miami.
Billups og Terry Rozier leikmaður Miami. AFP/Amanda Loman & Jared C. Tilton
mbl.is
Fleira áhugavert
Funda um stöðu álversins á morgun Innviðagjaldið langhæst hér „Hvað ef hann mætir með hnífinn?“ „Við munum finna fyrir þessu“
Fleira áhugavert
„Við erum að fylgjast með þessu svæði“ „Kominn tími til að þingheimur allur girði sig í brók“ Vara eindregið við Reykjavíkurleiðinni „Það hefur orðið trúnaðarbrestur“