Þjálfari í NBA einnig handtekinn

Chauncey Billups, þjálfari Portland Trail Blazers, í NBA-deildinni í körfuknattleik hefur verið handtekinn í í tengslum við aðgerðir bandarísku alríkislögreglunnar vegna ólöglegra veðmála á íþróttir.
ESPN greinir frá og hafði fyrr í dag skýrt frá því að Terry Rozier, leikmaður Miami Heat, hafi verið handtekinn í tengslum við sömu rannsókn.
Samkvæmt NBC tengist handtakan á Billups ekki leikjum sem hann þjálfaði sjálfur. ABC greindi svo frá því að handtakan tengist ólöglegum pókerleikjum mafíu í Bandaríkjunum.