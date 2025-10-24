ÍR skellti meisturunum á útivelli

ÍR-ingar komu skemmtilega á óvart í kvöld þegar þeir unnu Íslandsmeistara Stjörnunnar í fjórðu umferð úrvalsdeildar karla í körfuknattleik í Garðabæ í kvöld, 93:91.
Stjarnan hefur þar með tapað þremur af fyrstu fjórum leikjum sínum á tímabilinu en ÍR-ingar eru komnir með fjögur stig úr jafnmörgum leikjum.
Stjarnan var yfir í hálfleik, 46:44, en ÍR sneri leiknum sér í hag í þriðja leikhluta og var yfir, 70:64, að honum loknum.
Stjarnan komst yfir í fjórða leikhluta, 73:70, en ÍR svaraði og var sex stigum yfir þegar þrjár mínútur voru eftir, 89:83.
Þegar sjö sekúndur voru eftir skoraði Luka Gasic fyrir Stjörnuna og minnkaði muninn í 93:91. Stjarnan náði boltanum þegar þrjár sekúndur voru eftir, í kjölfarið á tveimur vítaskotum sem misfórust, en Orri Gunnarsson náði aðeins að skjóta frá miðju og hitti ekki þaðan þannig að ÍR fagnaði sigri.
Jakob Falko skoraði 25 stig fyrir ÍR og Dimitrios Klonaras 23.
Luka Gasic skoraði 24 stig fyrir Stjörnuna og Seth Christian Le Day 22.
Gangur leiksins:: 11:2, 17:7, 24:11, 25:17, 30:21, 37:30, 41:40, 44:44, 52:49, 56:54, 59:63, 64:70, 73:73, 78:84, 85:89, 91:93.
Stjarnan: Luka Gasic 24/8 fráköst, Seth Christian Le Day 22/20 fráköst, Orri Gunnarsson 18/5 fráköst, Giannis Agravanis 18/6 fráköst/5 stoðsendingar, Pablo Cesar Bertone 9/5 fráköst.
Fráköst: 29 í vörn, 15 í sókn.
ÍR: Jacob Falko 25/6 fráköst/7 stoðsendingar, Dimitrios Klonaras 23/18 fráköst, Tsotne Tsartsidze 14/4 fráköst, Tómas Orri Hjálmarsson 13/4 fráköst, Zarko Jukic 7/4 fráköst, Hákon Örn Hjálmarsson 6/6 stoðsendingar, Kristján Fannar Ingólfsson 3, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 2.
Fráköst: 33 í vörn, 8 í sókn.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Jóhannes Páll Friðriksson, Sigurbaldur Frímannsson.
Áhorfendur: 403