Gífurlega umfangsmikil rannsókn bandarísku alríkislögreglunnar á meintum ólöglegum veðmálum snýr að tveimur stórum málum sem bæði innihalda stórfelld svik.
Í gær var tilkynnt um handtöku Terry Rozier, leikmanns Miami Heat í NBA-deildinni í körfuknattleik, og Chauncey Billups, þjálfara Portland Trail Blazers í sömu deild, vegna rannsóknarinnar.
Annað málið snýr að því að leikmenn hafi gert sér upp meiðsli og að öðru leyti dregið úr frammistöðu sinni til þess að hafa áhrif á líkur í veðmálum, til dæmis með því hversu margar mínútur þeir kæmu til með að spila í hverjum leik.
Jessica Tisch, lögreglustjóri lögreglunnar í New York, sagði á fréttamannafundi í gær að leikmenn hafi stundum séð til þess að þeir spiluðu ekki meira í leikjum til þess að tryggja það að slík veðmál yrðu greidd út. Gróðinn af slíkum veðmálum nemur tugum þúsunda bandaríkjadala.
Alls voru 34 handteknir og ákærðir vegna málanna tveggja og þar af sex í tengslum við slík veðmál, þeirra á meðal Rozier og fyrrverandi leikmaðurinn Damon Jones, sem lék í NBA-deildinni frá 1999 til 2009.
Alls eru sjö leikir í NBA-deildinni frá febrúar 2023 til mars 2024 til rannsóknar þar sem grunur leikur á um að leikmenn hafi gert sér upp meiðsli, komið upplýsingum þar að lútandi áleiðis til nákominna sem græddu svo vel á slíkum veðmálum.
Síðara málið er umfangsmeira og tengist fjórum af fimm stærstu glæpafjölskyldum New York, ítölsku mafíunni.
Alls voru 31 handteknir og ákærðir vegna þess, þeirra á meðal þjálfarinn Billups. Þrír voru sem sé ákærðir í báðum málum.
Það snýr að stórfelldu svindli þar sem fólki var boðið að taka þátt í pókerleikjum með frægum fyrrverandi atvinnumönnum í íþróttum en niðurstaðan í þessum leikjum var ávallt fyrir fram ákveðin.
Höfðu skipuleggjendur margar milljónir bandaríkjadala af þátttakendum með slíku svindli. Þeir tóku grunlausir þátt í pókerleiknum án þess að vita að gjafarinn og allir frægu íþróttamennirnir voru með í svindlinu.
Stuðst var við alls kyns tækni til að svindla á þátttakendunum, þar á meðal sérstakar augnlinsur og gleraugu sem gerðu svindlurunum kleift að sjá hvaða spil fólkið sem svindlað var á var með á hendi.
Einnig var stuðst við eins konar röntgenborð sem gerði svindlurunum kleift að sjá á spil þó þau sneru niður á pókerborðinu.
Svindlararnir þvættuðu svo ágóðann í gegnum bankamillifærslur og rafmyntir. Einnig er þeim gefið að sök að hafa beitt fólk ofbeldi, þar á meðal í formi vopnaðs ráns og annars konar fjárkúgana.